A magyar kormány kiszabadította a hadifoglyokat + videó

A magyar kormányfőhöz és Szijjártó Péterhez fordult nemrégiben Román Albert, a hadifoglyok egyike, akit az ukránok kényszersorozással vittek a frontra. A kárpátaljai magyar férfi Orbán Viktor közbenjárása után végül az éjszaka folyamán hazatérhetett Magyarországra.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 8:28
„Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán–magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem” – mondta korábban videóüzenetében a kárpátaljai férfi, aki a magyar kormánytól kért segítséget szabadulásához és végül az éjszaka folyamán hazatérhetett Magyarországra.

A férfi arról is beszámolt, hogy az ukrán TCK emberei akarata ellenére vitték a frontra, ahol sérülést szenvedett és két hétig feküdt sérülten. 

Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt, az orosz katonák segítettek ki

– mondta.

A férfit az ukrán határ átlépésekor fogták el és elvitték egy ungvári hadkiegészítő parancsnokságra. 

Az orvosi vizsgálat annak ellenére alkalmasnak találta a szolgálatra, hogy agyhártyagyulladása, több törése és 11 agyrázkódása volt. 

Román Albertet buszba ültették, kiképzésre küldték, és az egyik olyan dandárba osztották be, ahonnan a katonák kevesebb mint egy százaléka tér vissza.

A magyar kormány kiszabadította a hadifoglyokat

Amint arról beszámoltunk, az éjszakai órákban érkezett haza a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból, azok után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyeztetett Vlagyimir Putyinnal és kérte a foglyok szabadon bocsátását. A két férfi végül Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel térhetett vissza Magyarországra. Orbán Viktor a közösségi oldalán a hadifoglyok hazaérkezése után azt írta: „Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!”

