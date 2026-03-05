A magyar kormány kiszabadította a hadifoglyokat + videó

„Román Albert vagyok. 1978. augusztus 22-én születtem Ungváron. Ukrán–magyar állampolgár vagyok. Kettős állampolgár vagyok. Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péterhez szeretnék fordulni azzal a kérelemmel, hogy menekítsenek ki engem innen, mert orosz hadifogságba kerültem” – mondta korábban videóüzenetében a kárpátaljai férfi, aki a magyar kormánytól kért segítséget szabadulásához és végül az éjszaka folyamán hazatérhetett Magyarországra.

A magyar kormány kiszabadította a hadifoglyokat. Fotó: Mirkó István

A férfi arról is beszámolt, hogy az ukrán TCK emberei akarata ellenére vitték a frontra, ahol sérülést szenvedett és két hétig feküdt sérülten.

Az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt, az orosz katonák segítettek ki

– mondta.