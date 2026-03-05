Szentkirályi Alexandra: Ruszin-Szendi fegyvert adna mindenki kezébe + videó

– Ruszin-Szendi Romulusz most arról beszélt, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki száz méterről célzott lövést tudna leadni – mondta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közétett videóban. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a volt vezérkari főnök tette mindezt annak ellenére, hogy korábban többször is tagadta a háború tényét és azt, hogy sorkatonaságot akarna. Miközben korábbi kijelentése: „ha baj van, akkor mindenkit berántunk”– másról árulkodik.

Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Havran Zoltán

– A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe. Én édesanyaként egyáltalán nem örülnék annak, ha a gyerekeinknek fegyvert kellene a kezükbe venniük. Mi inkább azért dolgozunk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a gyerekeinknek ne keljen fegyvert viselniük – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.