Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

Szentkirályi AlexandraRuszin-Szendi Romuluszháború

Szentkirályi Alexandra: Ruszin-Szendi fegyvert adna mindenki kezébe + videó

Szentkirályi Alexandra reagált Ruszin-Szendi Romulusz azon kijelentésére, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki száz méterről célzott lövést tudna leadni.

Forrás: Facebook2026. 03. 05. 9:46
Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)
– Ruszin-Szendi Romulusz most arról beszélt, hogy örülne annak, ha Magyarországon mindenki száz méterről célzott lövést tudna leadni – mondta Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közétett videóban. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a volt vezérkari főnök tette mindezt annak ellenére, hogy korábban többször is tagadta a háború tényét és azt, hogy sorkatonaságot akarna. Miközben korábbi kijelentése: „ha baj van, akkor mindenkit berántunk”– másról árulkodik.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Havran Zoltán (HZ) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök
Ruszin-Szendi Romulusz. Fotó: Havran Zoltán

– A fegyver a katonák és a rendőrök kezébe való, nem a békés civilekébe. Én édesanyaként egyáltalán nem örülnék annak, ha a gyerekeinknek fegyvert kellene a kezükbe venniük. Mi inkább azért dolgozunk, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és a gyerekeinknek ne keljen fegyvert viselniük – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Facebook) 


