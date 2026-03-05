Arne Slot ismét kiakadt az újságírók kérdésein és a Liverpool szokásos problémáiról beszélt

A Liverpool váratlan vereséget szenvedett a Premier League 29. fordulójában, Arne Slot csapata a sereghajtó Wolverhampton otthonában kapott ki 2-1-re kedden. A mérkőzés után Arne Slot bosszankodott csapata rossz helyzetkihasználása miatt, és ez a téma a pénteki, Wolverhampton elleni FA-kupamérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is feljött csütörtök délelőtt.

Arne Slot néhány újságírói kérdésen feldühödött, de aztán elmagyarázta a lényeget a sajtó munkatársainak (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Arne Slot szerint több helyzetet kell kialakítaniuk

A Liverpool csapata mellett korábban az Aston Villát is megverte a Wolves, de ez nemigazán csillapította a csalódott szurkolók dühét. Most itt az ideje a revansnak, igaz, nem a bajnokságban találkoznak újra a felek, hanem az FA-kupában, a tét pedig a legjobb nyolc közé jutás lesz.

– Nem volt olyan nehéz kielemezni a keddi mérkőzést. Sokat birtokoltuk a labdát, de túl sok helyzetet nem tudtunk kialakítani. Nem először fordult elő ebben a szezonban, de így is azt gondolom, hogy elég helyzetünk volt ahhoz, hogy megnyerjük a meccset. A másik dolog, hogy nem először történik meg a szezonban, hogy az ellenfél első kapura lövéséből gól születik. Nehéz meccs volt, de most egy újabb nagyon fontos meccs előtt állunk. Tudjuk, hogyan legyünk jobbak – ígérte meg a pénteki mérkőzés előtt a Liverpool holland edzője, akinek az utolsó pillanatokban bekapott gólokról is megvolt a véleménye.

– Ha sokszor ugyanúgy veszítesz, az aggodalomra adhat okot.

Ráadásul nem mindig ugyanúgy kapjuk a gólokat az utolsó percekben. Pontrúgások, szögletek, távoli lövések. Ezek nem akkora esélyek a gólszerzésre, hogy azt mondhatnánk, mi ajándékozzuk oda ezeket az ellenfeleinknek

– nyilatkozta Arne Slot, aki hozzátette, hogy múlt szezonban négy trófeát próbáltak megnyerni, idén a Premier League-ről és a Ligakupáról már le kell mondaniuk. Az újságírók ezek után a játékstílusról kérdezték a holland szakembert, aki picit dühös lett a kérdés miatt.

– Kicsit idegesítő, hogy ezt mondjátok. A lehető legtöbbször szeretnénk birtokolni a labdát, majd a lehető leggyakrabban visszaszerezni azt, ezért magasan letámadunk. A játékban mindig ezt az elvet valljuk.

Elég játékossal támadunk elől, de nem alakítunk ki elég helyzetet, de ez nem egy vagy két emberen múlik. Gakpotól és Salah-tól gólokat várunk, de nem csak egyedül az ő felelősségük. Akárcsak a védekezés sem csak Van Dijk-é és Konatéé. Alakítsunk ki még több helyzetet, és majd jönni fognak a gólok

– fejtette ki Slot, aki elmondta, hogy egyes játékosok sérülése miatt is visszaesett a támadójátékuk.