Premier LeagueWolverhamptonArne SlotKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

Arne Slot ismét kiakadt az újságírók kérdésein és a Liverpool szokásos problémáiról beszélt

A Premier League hétközi fordulójában óriási meglepetésre a címvédő Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett az utolsó helyezett Wolverhampton otthonában kedden este. A Vörösök nem nyalogathatják a sebeiket, hiszen péntek este már az FA-kupa nyolcaddöntőjébe mérkőzik meg egymással a két csapat, Arne Slot együttese revansra készül. A holland edző ismét a helyzetalakításukat hozta elő, de szerinte nem egyedül a támadóik a hibásak azért, mert nem rúgnak elég gólt az idei szezonban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 11:33
Arne Slot szerint több helyzetet kell kialakítani Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Liverpool váratlan vereséget szenvedett a Premier League 29. fordulójában, Arne Slot csapata a sereghajtó Wolverhampton otthonában kapott ki 2-1-re kedden. A mérkőzés után Arne Slot bosszankodott csapata rossz helyzetkihasználása miatt, és ez a téma a  pénteki, Wolverhampton elleni FA-kupamérkőzést megelőző sajtótájékoztatón is feljött csütörtök délelőtt.

Arne Slot néhány újságírói kérdésen feldühödött, de aztán elmagyarázta a lényeget a sajtó munkatársainak
Arne Slot néhány újságírói kérdésen feldühödött, de aztán elmagyarázta a lényeget a sajtó munkatársainak (Fotó: DARREN STAPLES / AFP)

Arne Slot szerint több helyzetet kell kialakítaniuk

A Liverpool csapata mellett korábban az Aston Villát is megverte a Wolves, de ez nemigazán csillapította a csalódott szurkolók dühét. Most itt az ideje a revansnak, igaz, nem a bajnokságban találkoznak újra a felek, hanem az FA-kupában, a tét pedig a legjobb nyolc közé jutás lesz.

– Nem volt olyan nehéz kielemezni a keddi mérkőzést. Sokat birtokoltuk a labdát, de túl sok helyzetet nem tudtunk kialakítani. Nem először fordult elő ebben a szezonban, de így is azt gondolom, hogy elég helyzetünk volt ahhoz, hogy megnyerjük a meccset. A másik dolog, hogy nem először történik meg a szezonban, hogy az ellenfél első kapura lövéséből gól születik. Nehéz meccs volt, de most egy újabb nagyon fontos meccs előtt állunk. Tudjuk, hogyan legyünk jobbak – ígérte meg a pénteki mérkőzés előtt a Liverpool holland edzője, akinek az utolsó pillanatokban bekapott gólokról is megvolt a véleménye. 

– Ha sokszor ugyanúgy veszítesz, az aggodalomra adhat okot. 

Ráadásul nem mindig ugyanúgy kapjuk a gólokat az utolsó percekben. Pontrúgások, szögletek, távoli lövések. Ezek nem akkora esélyek a gólszerzésre, hogy azt mondhatnánk, mi ajándékozzuk oda ezeket az ellenfeleinknek 

– nyilatkozta Arne Slot, aki hozzátette, hogy múlt szezonban négy trófeát próbáltak megnyerni, idén a Premier League-ről és a Ligakupáról már le kell mondaniuk. Az újságírók ezek után a játékstílusról kérdezték a holland szakembert, aki picit dühös lett a kérdés miatt.

– Kicsit idegesítő, hogy ezt mondjátok. A lehető legtöbbször szeretnénk birtokolni a labdát, majd a lehető leggyakrabban visszaszerezni azt, ezért magasan letámadunk. A játékban mindig ezt az elvet valljuk.  

Elég játékossal támadunk elől, de nem alakítunk ki elég helyzetet, de ez nem egy vagy két emberen múlik. Gakpotól és Salah-tól gólokat várunk, de nem csak egyedül az ő felelősségük. Akárcsak a védekezés sem csak Van Dijk-é és Konatéé. Alakítsunk ki még több helyzetet, és majd jönni fognak a gólok

 – fejtette ki Slot, aki elmondta, hogy egyes játékosok sérülése miatt is visszaesett a támadójátékuk.

Arne Slot szerint fontos, hogy alkalmazkodni tudjanak a sok sérült ellenére is
Arne Slot szerint fontos, hogy alkalmazkodni tudjanak a sok sérült ellenére is (Fotó: MI NEWS / NurPhoto)

– A kreatív játékunkért nagyban felelős Florian Wirtz három meccsel korábban megsérült. Előtte a csapatnak volt egy bizonyos egyensúlya, és most újra alkalmazkodnunk kellett. Ez sokszor megtörtént a szezonban, ahol voltak olyan időszakok, amikor sok gólt kaptunk kontratámadásokból és pontrúgásokból. A Wolverhampton is vezetett ilyeneket ellenünk, de összességében javulást látok a védekezésünkben. 

Nem minden meccsen tudunk elég hatékonyak lenni a kapu előtt, de nem mi vagyunk az egyetlen csapat a bajnokságban, akiknek gondot okoz akcióból gólokat szerezni 

– hangsúlyozta a holland tréner, aki szerint Wirtz a Wolverhampton elleni FA-kupa meccsen térhet vissza, de a legoptimálisabb forgatókönyv szerint is csak néhány percre állhat majd be a német labdarúgó. A sajtó munkatársai ezt követően arról kérdezték Slotot, hogy mennyire nehéz mindig más és más kezdőtizenegyet kijelölnie a sérülések miatt.

– Elégedett vagyok azzal, amit a múlt nyáron elértünk, s több nagyszerű játékost leigazoltunk, de nem lehetett megjósolni, hogy ennyien megsérülnek majd. Az alkalmazkodás a fontos, erre kell számítanod egy hosszú idény során. Mindez még jobban tud fájni, ha három vagy négy hosszú távú sérülésed van – zárta gondolatait Slot. Ellentétben a bajnokival, most a Wolves otthonában lesz a mérkőzés, magyar idő szerint péntek este 21.00-tól. 

Labdarúgás, FA Kupa,
Wolverhampton Wanderers–Liverpool péntek, 21:00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.