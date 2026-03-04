Arne SlotWolverhampton WanderersPremier LeagueLiverpool FC

Arne Slot nem mondott le a sereghajtó elleni kudarc után, szerencséről beszélt

A Liverpool váratlan vereséget szenvedett a Premier League 29. fordulójában, Arne Slot csapata a sereghajtó Wolverhampton otthonában kapott ki 2-1-re. A mérkőzés után Arne Slot bosszankodott csapata rossz helyzetkihasználása miatt, a Wolves győztes góljánál pedig nem látja úgy, hogy hibázott volna a Liverpool.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 6:44
Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője a Wolves elleni Premier League-meccs végén is szomorúan ballaghatott a pályán Fotó: AFP/Darren Staples
A Wolverhampton feltámadt: míg az első Premier League-meccséből csak egyet nyert meg, a legutóbbi két találkozón nyert az egyaránt a BL-részvétel kiharcolásáért küzdő Aston Villa és Liverpool ellen is. Arne Slot azonban ettől még tudja: a Wolves elleni győzelem a kötelező kategóriába tartozott. A holland szakember elmondta: a váratlan vereség a célokon most nem változtatott, Arne Slot szerint ez már korábban megtörtént.

Arne Slot szerint a Liverpool nem hibázott Andre győztes góljánál, inkább a Wolverhampton volt szerencsés
– Megint a régi lemez. Az utóbbi időben annak köszönhetően gyűjtögettük a pontokat, hogy pontrúgások után betaláltunk, de az nem változott az elmúlt öt–hét meccsen, hogy az akcióból kidolgozott helyzeteinket nagyon nehezen tudjuk gólra váltani. 

A labdabirtoklásunkhoz képest nem alakítottunk ki annyi helyzetet, mint szerettem volna, de így is sokkal többet, mint az ellenfél

kesergett Slot, akinek csapata 19-szer próbálkozott kapura lövéssel, s ezek közül hét el is találta a kaput, míg a Wolves mindössze négyszer próbálkozott. s Slot szerint szerencsés győzelmet aratott.

Arne Slot szerint nem hibázott a Liverpool a vereséget jelentő gólnál

A Wolverhampton győztes gólja a 94. percben született, Alisson előrerúgott labdáját megszerezték a hazaiak, majd Andre lövése után Gomezen irányt változtatva került a hálóba a labda.

– Curtis Jones Alissonhoz passzolt, aki előre rúgta a labdát. Az ellenfél megszerezte, kis labdavezetés után jött a gól. Mi az, amiben hibáztunk? – tette fel a költői kérdést Slot, bár aztán elkezdte elemezgetni, hogy tehetett volna-e mást egyik vagy másik játékosa.

A Liverpool holland edzője elismerte: az idény előtt sokkal komolyabb célok lebegtek a szeme előtt, mint amiért most küzd a csapata, a Wolves elleni vereség viszont nem változtatott semmin, csak nem jött jól a BL-indulásért zajló küzdelemben.

Slot pedig a mostani kudarc ellenére kiharcolná azt a lehetőséget a Liverpool kispadján.

 

