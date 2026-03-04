Arne Slot nem mondott le a sereghajtó elleni kudarc után, szerencséről beszélt

A Wolverhampton feltámadt: míg az első Premier League-meccséből csak egyet nyert meg, a legutóbbi két találkozón nyert az egyaránt a BL-részvétel kiharcolásáért küzdő Aston Villa és Liverpool ellen is. Arne Slot azonban ettől még tudja: a Wolves elleni győzelem a kötelező kategóriába tartozott. A holland szakember elmondta: a váratlan vereség a célokon most nem változtatott, Arne Slot szerint ez már korábban megtörtént.

Arne Slot szerint a Liverpool nem hibázott Andre győztes góljánál, inkább a Wolverhampton volt szerencsés Fotó: AFP/Darren Staples

– Megint a régi lemez. Az utóbbi időben annak köszönhetően gyűjtögettük a pontokat, hogy pontrúgások után betaláltunk, de az nem változott az elmúlt öt–hét meccsen, hogy az akcióból kidolgozott helyzeteinket nagyon nehezen tudjuk gólra váltani.

A labdabirtoklásunkhoz képest nem alakítottunk ki annyi helyzetet, mint szerettem volna, de így is sokkal többet, mint az ellenfél

– kesergett Slot, akinek csapata 19-szer próbálkozott kapura lövéssel, s ezek közül hét el is találta a kaput, míg a Wolves mindössze négyszer próbálkozott. s Slot szerint szerencsés győzelmet aratott.

Arne Slot szerint nem hibázott a Liverpool a vereséget jelentő gólnál

A Wolverhampton győztes gólja a 94. percben született, Alisson előrerúgott labdáját megszerezték a hazaiak, majd Andre lövése után Gomezen irányt változtatva került a hálóba a labda.