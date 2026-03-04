Rendkívüli

Szijjártó Péter: Elindult az első mentesítő járat Jordániába

UkrajnaVilágbankhelyreállításorosz-ukrán háború

Elképesztő pénzeket akarnak Zelenszkijék: tovább nőtt Ukrajna újjáépítésének költsége

A Világbank friss becslései szerint az ukrán újjáépítés költsége márciusra elérte az 588 milliárd dollárt. Ukrajna a háború során súlyos károkat szenvedett az infrastruktúra terén, amelynek helyreállítási költsége meghaladja a 195 milliárd dollárt, ez azonban még csak egy, a sok megoldandó és drága feladatból, amely a háború után esedékes.

Magyar Nemzet
2026. 03. 04. 7:20
Fotó: IVETA DONEVA Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Világbank becslései szerint tovább nőtt az ukrán újjáépítés költsége, amely márciusra már elérte az 588 milliárd dollárt. Ukrajna súlyos károkat szenvedett el a háború évei alatt, a béke azonban nem old meg minden problémát – írja a Kyiv Independent

Ukrajna óriási összegből tudna csak talpra állni
Ukrajna csak óriási összegből tudna talpra állni. Fotó: AFP

A jelentés szerint a leginkább érintett szektor egyértelműen az infrastruktúra, amelynek becsült helyreállítási költsége meghaladhatja a 195 milliárd dollárt. Ennek nagyjából egyharmada a lakhatást érinti, miután Ukrajna teljes lakásállományának 14 százaléka megrongálódott vagy megsemmisült. Az ukrán energiaszektorban keletkezett károk 21 százalékkal nőttek 2025-höz képest, mivel Moszkva módszeresen támadta az elektromos és fűtési infrastruktúrát Ukrajna évek óta leghidegebb telén. Az ország energiaszektorában keletkezett kár mostanra eléri a 24,8 milliárd dollárt.

A jelentés szerint Ukrajna egésze érintett ugyan az orosz támadások által, azonban a károk egy jelentős része, közel egyharmada a frontvonal menti területekre összpontosul. 

Emellett a Világbank számításba vette azt a hiányt is, amely a háború során az államháztartásban keletkezett. A jelentés szerint Ukrajnában a szolgáltatások megszakadása, az ellátási problémák, a megnövekedett működési költségek és a törmelékek eltávolítása is óriási veszteséget okoztak. 

A szervezet emellett felmérte a természeti károkat, miután a harcoknak számtalan erdő és termőföld esett áldozatul. A jelentés szerint 2025-ben Ukrajnában hatalmas területű erdő vált a tüzek martalékává. A költségek azonban feltehetőleg nem állnak meg itt, hiszen a harcok tovább zajlanak, így várhatóan az 588 milliárd dolláros számla még nagyobb lesz, mire a konfliktus lezárul. 

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormánya grandiózus tervet dolgozott ki az ország háború utáni újjáépítésére és modernizálására. A projekt 14 évet venne igénybe, és elképesztő, ezermilliárd dolláros költségvetéssel számolt. A tervnek része volt egy alap is, amelyet az ukrán elnök reményei szerint a lefoglalt orosz vagyonból finanszíroztak volna, és amely 540 milliárd dollárt tett volna ki. 

Emellett az ukrán elnök felvázolt egy második pillért,  egy 460 milliárd dolláros platformot, amely az európai magánszektor befektetéseit hivatott vonzani Ukrajna ipari újjáéledéséhez.

 

Borítókép: Egy tűzoltó küzd a lángokkal egy légicsapás helyszínén (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Jakab Péter veszélyes játékot űz, nagyon durván nekiment Magyar Péternek

Csépányi Balázs avatarja

Megy az iszapbirkózás a baloldalon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu