Elképesztő pénzeket akarnak Zelenszkijék: tovább nőtt Ukrajna újjáépítésének költsége

A Világbank becslései szerint tovább nőtt az ukrán újjáépítés költsége, amely márciusra már elérte az 588 milliárd dollárt. Ukrajna súlyos károkat szenvedett el a háború évei alatt, a béke azonban nem old meg minden problémát – írja a Kyiv Independent.

Ukrajna csak óriási összegből tudna talpra állni. Fotó: AFP

A jelentés szerint a leginkább érintett szektor egyértelműen az infrastruktúra, amelynek becsült helyreállítási költsége meghaladhatja a 195 milliárd dollárt. Ennek nagyjából egyharmada a lakhatást érinti, miután Ukrajna teljes lakásállományának 14 százaléka megrongálódott vagy megsemmisült. Az ukrán energiaszektorban keletkezett károk 21 százalékkal nőttek 2025-höz képest, mivel Moszkva módszeresen támadta az elektromos és fűtési infrastruktúrát Ukrajna évek óta leghidegebb telén. Az ország energiaszektorában keletkezett kár mostanra eléri a 24,8 milliárd dollárt.

A jelentés szerint Ukrajna egésze érintett ugyan az orosz támadások által, azonban a károk egy jelentős része, közel egyharmada a frontvonal menti területekre összpontosul.

Emellett a Világbank számításba vette azt a hiányt is, amely a háború során az államháztartásban keletkezett. A jelentés szerint Ukrajnában a szolgáltatások megszakadása, az ellátási problémák, a megnövekedett működési költségek és a törmelékek eltávolítása is óriási veszteséget okoztak.