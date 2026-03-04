Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

Dömötör CsabaTisza Pártjegyzőkönyvorosz olajMagyar Péter

Dömötör Csaba: A Tisza Párt hatszor szavazott az orosz energia tilalmára az EP-ben

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán cáfolta Magyar Péter állítását: A Tisza Párt hatszor támogatta azokat az előterjesztéseket, amelyek az orosz energiaimport kivezetését és tilalmát célozták.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 04. 12:37
Magyar Péter és Kapitány István
Dömötör Csaba a közösségi oldalán beszélt arról, hogy egy videóban Magyar Péter azt állította, senki nem mondta, hogy nincs szükség orosz olajra.

Dömötör Csaba
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Dömötör Csaba cáfolta Magyar Péter állítását

A Fidesz EP-képviselője azonban rámutatott:

Senki? Hatszor szavaztátok meg a kivezetését és a tilalmát az Európai Parlamentben szakbizottsági szavazásokon és plenáris szavazásokon

– fogalmazott Dömötör Csaba.

A politikus hangsúlyozta: hiába próbálja Tisza Párt tagadni, a döntéseiknek nyoma van.

Hiába próbáljátok tagadni ott van a jegyzőkönyvekben, be is fogjuk mutatni

– összegezte Dömötör Csaba.

 

Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Képernyőkép) 

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

