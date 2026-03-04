Dömötör Csaba a közösségi oldalán beszélt arról, hogy egy videóban Magyar Péter azt állította, senki nem mondta, hogy nincs szükség orosz olajra.
Dömötör Csaba: A Tisza Párt hatszor szavazott az orosz energia tilalmára az EP-ben
Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a közösségi oldalán cáfolta Magyar Péter állítását: A Tisza Párt hatszor támogatta azokat az előterjesztéseket, amelyek az orosz energiaimport kivezetését és tilalmát célozták.
Dömötör Csaba cáfolta Magyar Péter állítását
A Fidesz EP-képviselője azonban rámutatott:
Senki? Hatszor szavaztátok meg a kivezetését és a tilalmát az Európai Parlamentben szakbizottsági szavazásokon és plenáris szavazásokon
– fogalmazott Dömötör Csaba.
A politikus hangsúlyozta: hiába próbálja Tisza Párt tagadni, a döntéseiknek nyoma van.
Hiába próbáljátok tagadni ott van a jegyzőkönyvekben, be is fogjuk mutatni
– összegezte Dömötör Csaba.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter és Kapitány István (Forrás: Képernyőkép)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték
Január óta szünetel a szállítás.
Brutális kényszersorozás Ukrajnában: parkolóból hurcoltak el egy férfit
Zelenszkij emberrablói már bárhol lecsaphatnak.
Marija Zaharova: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában
Marija Zaharova Ukrajnához hasonlította és élesen bírálta Vilniust.
Íme, az iráni rezsim új arca, aki mozgatja a szálakat Teheránban
Ki is valójában Ali Laridzsáni?
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték
Január óta szünetel a szállítás.
Brutális kényszersorozás Ukrajnában: parkolóból hurcoltak el egy férfit
Zelenszkij emberrablói már bárhol lecsaphatnak.
Marija Zaharova: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában
Marija Zaharova Ukrajnához hasonlította és élesen bírálta Vilniust.
Íme, az iráni rezsim új arca, aki mozgatja a szálakat Teheránban
Ki is valójában Ali Laridzsáni?
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!