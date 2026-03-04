Zaharova Ukrajnát is megemlítette

Az orosz külügyi szóvivő Litvániát Ukrajnához hasonlította, azt állítva: csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni.

A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy Moszkva szerint egyes kelet-európai országok feltétel nélkül követik Washington külpolitikai irányvonalát.

A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban úgy nyilatkozott: Litvánia kész megfontolni katonák küldését Iránba, amennyiben erre hivatalos amerikai felkérés érkezik. Hozzátette: egy ilyen művelethez más szövetségesek is csatlakozhatnak.