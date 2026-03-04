Zaharova az orosz sajtóban arról beszélt, hogy Litvánia kész a legjobbat is odaadni, ha az Egyesült Államok ezt kéri tőle, írja az Origo.
Marija Zaharova: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában
Élesen bírálta Litvániát az orosz külügyminisztérium szóvivője, miután Vilnius jelezte: kész megvizsgálni katonák küldését egy Irán elleni amerikai művelet támogatására. Marija Zaharova szerint a balti állam bármit teljesít Washington kérésére.
Zaharova Ukrajnát is megemlítette
Az orosz külügyi szóvivő Litvániát Ukrajnához hasonlította, azt állítva: csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni.
A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy Moszkva szerint egyes kelet-európai országok feltétel nélkül követik Washington külpolitikai irányvonalát.
A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban úgy nyilatkozott: Litvánia kész megfontolni katonák küldését Iránba, amennyiben erre hivatalos amerikai felkérés érkezik. Hozzátette: egy ilyen művelethez más szövetségesek is csatlakozhatnak.
Moszkva élesen bírál minden olyan nyugati katonai kezdeményezést, amely szerinte tovább destabilizálhatja a Közel-Keletet.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője
Ukrajna egyértelművé tette: nem indul újra a Barátság vezeték
Január óta szünetel a szállítás.
Brutális kényszersorozás Ukrajnában: parkolóból hurcoltak el egy férfit
Zelenszkij emberrablói már bárhol lecsaphatnak.
Íme, az iráni rezsim új arca, aki mozgatja a szálakat Teheránban
Ki is valójában Ali Laridzsáni?
Dömötör Csaba: A Tisza Párt hatszor szavazott az orosz energia tilalmára az EP-ben
„Ott van a jegyzőkönyvekben, be is fogjuk mutatni.”
