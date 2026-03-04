Rendkívüli

Orbán Viktor: Hetvenöt helyen vonultak fel a katonák, magas az ukrán szabotázs veszélye + videó

ZaharovaIránLitvániakatona

Marija Zaharova: Litvánia Washington kegyeit keresi Irán árnyékában

Élesen bírálta Litvániát az orosz külügyminisztérium szóvivője, miután Vilnius jelezte: kész megvizsgálni katonák küldését egy Irán elleni amerikai művelet támogatására. Marija Zaharova szerint a balti állam bármit teljesít Washington kérésére.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 03. 04. 13:23
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője Fotó: Sefa Karacan Forrás: Anadolu/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Zaharova az orosz sajtóban arról beszélt, hogy Litvánia kész a legjobbat is odaadni, ha az Egyesült Államok ezt kéri tőle, írja az Origo.

Zaharova
Marija Zaharova. Forrás: Orosz külügyminisztérium

 

Zaharova Ukrajnát is megemlítette

Az orosz külügyi szóvivő Litvániát Ukrajnához hasonlította, azt állítva: csak szólni kell nekik, és máris készek mindent feláldozni. 

A kijelentés egyértelműen arra utal, hogy Moszkva szerint egyes kelet-európai országok feltétel nélkül követik Washington külpolitikai irányvonalát.

A vita előzménye, hogy a litván elnök külpolitikai főtanácsadója, Asta Skaisgiryte korábban úgy nyilatkozott: Litvánia kész megfontolni katonák küldését Iránba, amennyiben erre hivatalos amerikai felkérés érkezik. Hozzátette: egy ilyen művelethez más szövetségesek is csatlakozhatnak.

Asta Skaisgiryte. Forrás: Lietuviu

Moszkva élesen bírál minden olyan nyugati katonai kezdeményezést, amely szerinte tovább destabilizálhatja a Közel-Keletet.

 

Borítókép: Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu