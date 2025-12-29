Felgyorsul a fegyverkezés: Litvánia kilépett az ottawai egyezményből

Litvánia kilépése december 27-én vált hivatalossá, miután lejárt az ottawai egyezmény 20. cikkében rögzített hat hónapos türelmi időszak. A folyamat már korábban elindult: a litván parlament 2025 májusában szavazott a kilépésről, majd júniusban az ország hivatalosan is értesítette az ENSZ-főtitkárt a döntésről – írja a Brussels Signal.

Litvánia kilépett az ENSZ ottawai egyezményéből, amely a gyalogsági aknák használatát, gyártását és felhalmozását tiltja (Fotó: AFP)

A lépés Észtország és Lettország példáját követi. A két balti állam szintén december 27-én lépett ki az egyezményből. A három ország egyaránt az orosz határ közelségére és az abból fakadó biztonsági kockázatokra hivatkozik. Ezek az aggodalmak vezettek ahhoz, hogy a balti államok felülvizsgálták korábbi álláspontjukat a gyalogsági aknák kérdésében.

Litvánia a kilépést követően folytatja a gyalogsági aknák gyártását.

Az LRT állami hírportál beszámolója szerint a termelés felfuttatása 2026 elején kezdődik, Finnországgal együttműködésben.