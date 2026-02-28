Rendkívüli

Orbán Viktor: A terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük

Danyiil MedvegyevteniszTallon Griekspoor

Az orosz teniszező döntője elmaradt, így a sorozatának is vége

Elmaradt a dubaji ATP 500-as kemény pályás tenisztorna döntője. Tallon Griekspoor sérülés miatt nem tudott kiállni Danyiil Medvegyev ellen. A korábbi világelső orosz teniszező 23. ATP-trófeáját szerezte, s véget ért a meghökkentő sorozata. Dubaj az első helyszín, ahol Medvegyev duplázni tudott, azaz másodszor is felkerült a neve a végső győztesek közé.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 16:59
Danyiil Medvedev 23. ATP-trófeáját nyerte, Dubaj az első helyszín, ahol duplázni tudott, miután Tallon Griekspoor nem állt ki a döntőre Fotó: AFP/Fadel Senna
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volt esély a színorosz döntőre is Dubajban, de amíg Danyiil Medvegyev nyerni tudott az egyik elődöntőben Félix Auger-Aliassime ellen, a másik ágon Tallon Griekspoor kisebb meglepetésre győzött Andrej Rubljov ellen. Végül nemhogy két, de egy orosz sem játszott döntőt: Griekspoor ugyanis nagy árat fizetett a pénteki sikeréért, megsérült az elődöntő során, így Medvegyev játék nélkül szerezte meg a trófeát.

Tallon Griekspoor Andrey Rublev ellen még nyert Dubaiban, de az ATP-torna döntőjére már nem tudott kiállni a holland teniszező Daniil Medvedev ellen
Tallon Griekspoor Andrej Rubljov ellen még nyert Dubajban, de az ATP-torna döntőjére már nem tudott kiállni a holland teniszező Danyiil Medvegyev ellen Fotó: AFP/Fadel Senna

– Reggel a kórházban a vizsgálatok komoly sérülést mutattak ki. Ma sem tudok játszani, és a következő heteket is ki kell hagynom – mondta szomorúan Griekspoor a néhány néző előtt, döntő nélkül megrendezett díjátadón. A holland teniszező három ATP 250-es tornát már nyert, de a dubaji trófea pályafutása legnagyobb sikere lehetett volna, azonban harcba sem szállhatott érte, ahogy az év első mesterversenyeiről (ATP 1000, Indian Wells, Miami) is lemarad.

A 23. ATP-trófeával Medvegyev sorozata megszakadt

Medvegyevnek nem a dubaji pályafutása legnagyobb eredménye, hiszen nyert már US Opent (2021), s volt világelső is. Az orosz teniszező a tavalyi gyengébb éve után idén Brisbane-ben már nyert tornát, az a 22. trófeája volt a 22. különböző helyszínen.

A közösségi médiában viccesen kérte is az ATP-t, hogy bővítse új helyszínnel a versenynaptárt.

Most azonban Medvegyev sorozata megszakadt, Dubajban 2023 után már másodszor emelhette magasba a trófeát.

A dubaji ATP-torna utolsó meccsei az elődöntők voltak

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrost andrea

Bizony…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.