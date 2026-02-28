Az orosz teniszező döntője elmaradt, így a sorozatának is vége

Volt esély a színorosz döntőre is Dubajban, de amíg Danyiil Medvegyev nyerni tudott az egyik elődöntőben Félix Auger-Aliassime ellen, a másik ágon Tallon Griekspoor kisebb meglepetésre győzött Andrej Rubljov ellen. Végül nemhogy két, de egy orosz sem játszott döntőt: Griekspoor ugyanis nagy árat fizetett a pénteki sikeréért, megsérült az elődöntő során, így Medvegyev játék nélkül szerezte meg a trófeát.

Tallon Griekspoor Andrej Rubljov ellen még nyert Dubajban, de az ATP-torna döntőjére már nem tudott kiállni a holland teniszező Danyiil Medvegyev ellen Fotó: AFP/Fadel Senna

– Reggel a kórházban a vizsgálatok komoly sérülést mutattak ki. Ma sem tudok játszani, és a következő heteket is ki kell hagynom – mondta szomorúan Griekspoor a néhány néző előtt, döntő nélkül megrendezett díjátadón. A holland teniszező három ATP 250-es tornát már nyert, de a dubaji trófea pályafutása legnagyobb sikere lehetett volna, azonban harcba sem szállhatott érte, ahogy az év első mesterversenyeiről (ATP 1000, Indian Wells, Miami) is lemarad.

A 23. ATP-trófeával Medvegyev sorozata megszakadt

Medvegyevnek nem a dubaji pályafutása legnagyobb eredménye, hiszen nyert már US Opent (2021), s volt világelső is. Az orosz teniszező a tavalyi gyengébb éve után idén Brisbane-ben már nyert tornát, az a 22. trófeája volt a 22. különböző helyszínen.

A közösségi médiában viccesen kérte is az ATP-t, hogy bővítse új helyszínnel a versenynaptárt.

Dear @atptour…..can you please add more cities? I am running out….😂😉 — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) January 11, 2026

Most azonban Medvegyev sorozata megszakadt, Dubajban 2023 után már másodszor emelhette magasba a trófeát.

A dubaji ATP-torna utolsó meccsei az elődöntők voltak