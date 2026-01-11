A háború volt téma a díjátadón, orosz és ukrán ünnep is volt a héten

Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta kevés sportágban kerültek szembe ukrán sportolók orosz vagy fehérorosz riválissal, a teniszpályán viszont ez rendszeresen előfordul. Ukrajna két legmagasabban rangsorolt teniszezője, Elina Szvitolina és Marta Kosztyuk egyaránt tornadöntővel kezdte az évet. Kosztyuk ellenfele a brisbane-i fináléban a világelső Arina Szabalenka volt, aki fehéroroszként az oroszokhoz hasonlóan hivatalosan országmegjelölés nélkül versenyezhet a háború miatt.

Az ukrán Marta Kosztyuk a háború miatt nem gratulált legyőzőjének, Aryna Szabalenka nyerte a brisbane-i WTA-tornát. Fotó: AFP/William West

Szabalenka érvényesítette a papírformát, 6:4, 6:3-ra nyert Kosztyuk ellen a döntőben, az ukrán pedig az elmúlt években kialakult szokás szerint nem gratulált fehérorosz legyőzőjének.

Szabalenka örült, Kosztyuk a háborúról beszélt

Szabalenka ünneplés gyanánt a bicepszét csókolgatta, aminek közvetlen előzménye lehet, hogy Kosztyuk nemrég arról beszélt, hogy a világelső magasabb tesztoszteronszintje miatt előnyben van a WTA-mezőnnyel szemben.

Míg Szabalenka ünnepi beszéde leginkább a szokásos elemeket tartalmazta, s ukrán riválisa teljesítményét is elismerte, Kosztyuk kihasználta a díjátadót arra, hogy újra szóba hozza az ukrajnai háborút.