A háború volt téma a díjátadón, orosz és ukrán ünnep is volt a héten

Véget értek az év első tenisztornái. A legfeszültebb döntőt Brisbane-ben a fehérorosz világelső, Arina Szabalenka és az ukrán Marta Kosztyuk játszotta egymás ellen. Kosztyuk a háborút is szóba hozta a díjátadón. Tornagyőzelemmel kezdett az orosz Danyiil Medvegyev és az ukrán Elina Szvitolina is, a vegyes csapatoknak kiírt United-kupán az Iga Swiatek és Hubert Hurkacz vezette Lengyelország nyert.

2026. 01. 11. 15:37
Arina Szabalenka nyert Marta Kosztyuk ellen, az ukrán teniszező a háborút is szóba hozta a brisbane-i WTA-tornadöntő után Fotó: AFP/William West
Az orosz–ukrán háború 2022-es kitörése óta kevés sportágban kerültek szembe ukrán sportolók orosz vagy fehérorosz riválissal, a teniszpályán viszont ez rendszeresen előfordul. Ukrajna két legmagasabban rangsorolt teniszezője, Elina Szvitolina és Marta Kosztyuk egyaránt tornadöntővel kezdte az évet. Kosztyuk ellenfele a brisbane-i fináléban a világelső Arina Szabalenka volt, aki fehéroroszként az oroszokhoz hasonlóan hivatalosan országmegjelölés nélkül versenyezhet a háború miatt.

Marta Kostyuk of Ukraine speaks after defeat in the women's singles final against Aryna Sabalenka of Belarus at the Brisbane International tennis tournament in Brisbane on January 11, 2026. (Photo by William WEST / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--
Az ukrán Marta Kosztyuk a háború miatt nem gratulált legyőzőjének, Aryna Szabalenka nyerte a brisbane-i WTA-tornát. Fotó: AFP/William West

Szabalenka érvényesítette a papírformát, 6:4, 6:3-ra nyert Kosztyuk ellen a döntőben, az ukrán pedig az elmúlt években kialakult szokás szerint nem gratulált fehérorosz legyőzőjének.

 

Szabalenka örült, Kosztyuk a háborúról beszélt

Szabalenka ünneplés gyanánt a bicepszét csókolgatta, aminek közvetlen előzménye lehet, hogy Kosztyuk nemrég arról beszélt, hogy a világelső magasabb tesztoszteronszintje miatt előnyben van a WTA-mezőnnyel szemben.

Míg Szabalenka ünnepi beszéde leginkább a szokásos elemeket tartalmazta, s ukrán riválisa teljesítményét is elismerte, Kosztyuk kihasználta a díjátadót arra, hogy újra szóba hozza az ukrajnai háborút.

– Minden nap fájdalommal a szívemben játszom. Emberek ezrei vannak most világítás és meleg víz nélkül. Mínusz húsz fok van. A testvérem három paplan alatt alszik, annyira hideg van. Hihetetlenül meghatott és boldog vagyok, hogy milyen sok ukrán zászlót láttam itt a héten – fogalmazott Kosztyuk.

 

Orosz, kazah és ukrán siker

Kosztyukkal ellentétben Szvitolina a döntőben is nyerni tudott Aucklandben a kínai Vang Hszin-jü ellen. Szvitolina férje, Gael Monfils is kezébe vehette a trófeát, ő jövő héten az új-zélandi városban Marozsán Fábián ellen kezd. A búcsúidényét kezdő francia játékos címvédőként indul Aucklandben.

A férfiaknál két orosz születésű játékos kezdte ATP-trófeával a 2026-os évet: Hongkongban az évek óta kazah színekben játszó Alekszandr Bublik lett a bajnok, aki ezzel hétfőtől karrierje során először top 10-es lesz a világranglistán. Brisbane-ben Danyiil Medvegyev ünnepelhetett, aki Fucsovics Márton legyőzésével kezdte a menetelését.

 

Swiatek vereségei ellenére lengyel öröm

Szabalenka kapott a napokban kritikát Kosztyuknál közelebbi riválisától is: a világranglistán második Iga Swiatek a Nick Kyrgios elleni bemutatómeccsről nem volt jó véleménnyel. A lengyel teniszező nem volt hibátlan a héten, Coco Gauff és Belinda Bencic ellen is vereséget szenvedett, Lengyelország mégis megnyerte a vegyes csapatoknak kiírt United-kupát.

Hubert Hurkacz ugyanis fél év kihagyás után remek formában tért vissza a pályára, nyerni tudott Alexander Zverev, Taylor Fritz, majd a Svájc elleni döntőben a háromszoros Grand Slam-bajnok, Monfilshoz hasonlóan búcsúidényében játszó Stan Wawrinka ellen is.

 

