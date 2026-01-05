Fucsovics Mártondavis-kupaAustralian OpenDanyiil MedvegyevMarozsán Fábián

Egészen hihetetlen, milyen keretet jelentett be a magyar válogatott ellenfele

A világ legjobb teniszezői egyelőre a hamarosan rajtoló Australian Open lázában égnek, az év első Grand Slam-tornája után héten viszont Davis-kupa-fordulót rendeznek. Bardóczky Kornél, a magyar válogatott szövetségi kapitánya nem számíthat a sérüléssel bajlódó Fucsovics Márton játékára, ám bizonyos szempontból még mindig jobban járt, mint az ellenfél Egyesült Államok szövetségi kapitánya. Bob Bryan tizenkét legjobb játékosa közül senki sem szerepel a magyarok elleni előzetes keretben.

Koczó Dávid
2026. 01. 05. 20:56
Fucsovics Márton még nem százszázalékos, az Australian Open szerepel a tervei között, az amerikaiak elleni Davis-kupa-párharc viszont nem Fotó: AFP/William West
Fucsovics Márton vereséggel kezdte a 2026-os évet, de ezért igazán nem tehet szemrehányást magának. Az Australian Open brisbane-i felvezetőtornáján a magyar teniszezőnek a sorsoláson a korábbi világelső Danyiil Medvegyev jutott, aki 6:2, 6:3-mal érvényesítette a papírformát. Ráadásul a meccs után Fucsovics a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy nincs százszázalékos fizikai állapotban. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy a játékos nem vállalta a szereplést a február 7–8-i, Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharcban, amelyet Tatabányán, salakpályán rendeznek.

A Davis-kupa-sorsoláskor nem gondoltuk, hogy Ethan Quinn lesz a Fucsovics Márton nélküli magyar válogatott ellen az Egyesült Államok éljátékosa
A Davis-kupa-sorsoláskor nem gondoltuk, hogy Ethan Quinn lesz a magyar válogatott ellen az Egyesült Államok éljátékosa (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

– A tavalyi szezont makacs vállsérülés miatt hamarabb be kellett fejeznem, az utolsó három-négy héten már nem is játszottam, és december elején-közepén tudtam elkezdeni a felkészülést. Még érzek egy kis fájdalmat, keveset szerváltam az elmúlt időszakban, keveset teniszeztem, most azon van a hangsúly, hogy rendbe jöjjön a vállam. Nincs meg az adogatásaim megszokott jó ritmusa, jó mozdulata, amiben jól tudok szerválni – árulta el Fucsovics.

Davis-kupa: Fucsovics és a legjobb tizenkét amerikai nélkül

A magyar teniszező megjegyezte, hogy százszázalékosan sem biztos, hogy legyőzte volna Medvegyevet, a februári, Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharc viszont nem került szóba. Néhány órával Fucsovics ausztráliai meccse után kiderült, hogy a rutinos magyar játékos ezúttal nem vállalja a szereplést a magyar válogatottban. A két hete autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél szövetségi kapitány keretében Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter és Füle Mátyás kapott helyet.

– A csapathirdetés előtt többször egyeztettem Fucsovics Marcival, és nyugodtan mondhatom, hogy megértettük egymás érveit, céljait. Elfogadtam, hogy ő a salak miatt most nem vállalja a játékot, mert közvetlenül a Davis-kupa-találkozó után Rotterdamban indul kemény pályán és nem akar sérülést kockáztatni – tért ki egyik legjobb játékosa hiányára Bardóczky.

A borítások közötti váltás mindenkinek bizonyos mértékű kockázatot jelent, s Fucsovics már meglévő problémáit ismerve még inkább érthető a döntése. A salak azonban vélhetően nemcsak őt tartja távol, hanem az ellenfél legjobbjait is.

Habár az amerikaiaknak kilenc top 50-es játékosuk is van egyesben, Bob Bryan szövetségi kapitány előzetes keretében egyikük sem szerepel, csupán a tizenharmadik Ethan Quinn (76. az ATP-rangsorban) és a tizennegyedik Emilio Nava (88.).

Rajtuk kívül a párosspecialista Rajeev Ram és Austin Krajicek szerepel az amerikai válogatott névsorában, igaz, a párharcig három helyen elvileg még változtathatnak a kapitányok.

Ha azonban Quinn és Nava helyére addig nem ugrik be Ben Shelton (8.), Taylor Fritz (9.) vagy Tommy Paul (20.), a brutálisan erős sorsolásból hirtelen szorosnak ígérkező párharc válik.

Fucsovics mellett Marozsán, Bondár és Udvardy is kikapott

Hétfőn nemcsak Fucsovics Márton szenvedett vereséget a magyar teniszezők közül. Marozsán Fábián Hongkongban a kínai Vu Ji-ping (6:4, 6:2), Bondár Anna Brisbane-ben a spanyol Cristina Bucsa (4:6, 7:6, 6:2), Udvardy Panna Aucklandben a cseh Sára Bejlek (7:5, 6:1) ellen szenvedett vereséget. A január 18-án kezdődő Australian Openen mind a négyen főtáblások lesznek, akárcsak Gálfi Dalma, míg Piros Zsombor jövő héten a melbourne-i Grand Slam-torna selejtezőjében szerepel.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

