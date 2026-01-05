Egészen hihetetlen, milyen keretet jelentett be a magyar válogatott ellenfele

Fucsovics Márton vereséggel kezdte a 2026-os évet, de ezért igazán nem tehet szemrehányást magának. Az Australian Open brisbane-i felvezetőtornáján a magyar teniszezőnek a sorsoláson a korábbi világelső Danyiil Medvegyev jutott, aki 6:2, 6:3-mal érvényesítette a papírformát. Ráadásul a meccs után Fucsovics a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy nincs százszázalékos fizikai állapotban. Ez összefüggésben állhat azzal, hogy a játékos nem vállalta a szereplést a február 7–8-i, Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharcban, amelyet Tatabányán, salakpályán rendeznek.

A Davis-kupa-sorsoláskor nem gondoltuk, hogy Ethan Quinn lesz a magyar válogatott ellen az Egyesült Államok éljátékosa (Fotó: AFP/Patrick Hamilton)

– A tavalyi szezont makacs vállsérülés miatt hamarabb be kellett fejeznem, az utolsó három-négy héten már nem is játszottam, és december elején-közepén tudtam elkezdeni a felkészülést. Még érzek egy kis fájdalmat, keveset szerváltam az elmúlt időszakban, keveset teniszeztem, most azon van a hangsúly, hogy rendbe jöjjön a vállam. Nincs meg az adogatásaim megszokott jó ritmusa, jó mozdulata, amiben jól tudok szerválni – árulta el Fucsovics.

Davis-kupa: Fucsovics és a legjobb tizenkét amerikai nélkül

A magyar teniszező megjegyezte, hogy százszázalékosan sem biztos, hogy legyőzte volna Medvegyevet, a februári, Egyesült Államok elleni Davis-kupa-párharc viszont nem került szóba. Néhány órával Fucsovics ausztráliai meccse után kiderült, hogy a rutinos magyar játékos ezúttal nem vállalja a szereplést a magyar válogatottban. A két hete autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél szövetségi kapitány keretében Marozsán Fábián, Piros Zsombor, Valkusz Máté, Fajta Péter és Füle Mátyás kapott helyet.