Autóbalesetet szenvedett a férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya

A sportági szövetség arról számolt be, hogy a férfiválogatott szövetségi kapitánya, Bardóczky Kornél szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” – olvasható a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalán.