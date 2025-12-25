Bardóczky Kornélteniszautóbaleset

Autóbalesetet szenvedett a férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya

A Magyar Teniszszövetség beszámolója szerint kórházban tölti a karácsonyt Bardóczky Kornél, a férfiválogatott szövetségi kapitánya, aki szerdán autóbalesetet szenvedett.

Magyar Nemzet
2025. 12. 25. 10:07
Bardóczky Kornél kórházba került a balesetet követően Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
A sportági szövetség arról számolt be, hogy a férfiválogatott szövetségi kapitánya, Bardóczky Kornél szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és még napokig kórházban kell maradnia” – olvasható a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalán.

