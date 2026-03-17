Fedőneve: Kolibri projekt – Egy több százmillió eurós vagyonkimentési ügy szálai Ursula von der Leyenig vezethetnek

Ursula von der Leyenről, Angela Merkel volt német kancellár miniszteréről, az Európai Bizottság jelenlegi elnökéről sokakban sokáig az a kép élt, hogy egy konzervatív, keresztény hétgyermekes családanya, akinek a tisztessége megkérdőjelezhetetlen. Ezt az imázst rombolta szét a politikus nevéhez kötődő Pfizer-botrány. Az uniós csúcsvezető, a gyanú szerint, csaknem 1,8 milliárd vakcina beszerzését „sms-ezte” le a színfalak mögött a Covid-járvány idején.

A jelek szerint ez csak egy a bizottsági elnök környezetében gyülekező viharfelhők közül. A Magyar Nemzet ugyanis több mint egy hónappal ezelőtt, postai, majd röviddel ezt követően elektronikus úton egy igen terjedelmes dokumentumhalmazt kapott, amelynek áttekintése után egy példátlan vagyonkimentési akcióra derült fény. A résztvevők által Kolibri projektnek elnevezett titkos tranzakciósorozat során mintegy 160 milliárd forintnyi eurót lapátoltak ki az Obotritia vállalatcsoportból, amelyhez korábban az Obotritia bankház is tartozott.

A károsultak száma egyelőre nem ismert, ám a heves indulatokat kiváltó ügylet sértettjei már ügyvédeket fogadtak fel, és nem hiszik, hogy az elkövetők következmények nélkül megússzák a történteket. De nézzük, kik is voltak a működtetői ennek a rafináltan megtervezett rendszernek!

A hálózat

A szálak egy magántőkealaphoz, az Aure­liushoz vezetnek, amely Donatus Albrechtnek – Ursula von der Leyen testvérének – érdekeltsége. Albrecht az igazgatótanács tagja két partnerével, Dirk Markusszal és Gert Purkerttel együtt. A Németországban bejegyzett alap az elmúlt évtizedekben a háttérből finanszírozott két rendkívül kockázatvállaló ingatlanbefektetőt. Az egyikük Jonathan Chenevix-Trench brit állampolgár, a Morgan Stanley Europe korábbi elnöke, akinek magáncíme és több telefonszáma is szerepel Jeffrey Epstein noteszében. Mint ismert, Epstein egy kiterjedt prostitúciós hálózatot működtetett, amelyben gyermekeket is kihasználtak. Chenevix-Trench nemzetközi kapcsolati hálója a néhai zimbabwei diktátor, Robert Mugabe családjáig is elért. A másik üzletember a meglehetősen ellentmondásos hírű, Rolf Elgeti nevű német állampolgár.

Az egyik lehetséges magyarázat arra, hogy az Aurelius miért finanszírozta e két személy üzleteit, hogy mindketten Donatus Albrecht üzlettársai voltak több más vállalatban is.

Érdemes közelebbről megvizsgálni a két kulcsszereplőt! Elgeti és Albrecht hosszú éveken keresztül hatalmas pénzügyi érdekeltségeken osztozott legalább két jelentős német vállalatban: az Obotritia Capital KGaA-ban és a Deutsche Konsum REIT-AG-ben. Mindkét üzletember – Elgeti és Albrecht – részt vett e vállalatok irányításában is.

Az Obotritia Capital KGaA-n keresztül Elgeti és Chenevix-Trench – feltehetően Albrechttel együtt – korábban egy német bankot is birtokolt: a Bankhaus Obotritia GmbH-t. A pénzintézetet 2024 elején a német pénzügyi felügyelet, a BaFin bezáratta, miután számos szabálysértést tártak fel. A visszaélésekre már évekkel korábban egy ügyvédi csoport is felhívta a figyelmet. Az egyik feltűnő fejlemény az volt, hogy az Obotritia az utóbbi években hatalmas veszteségeket szenvedett el. 2021-ben 206 millió eurót, 2022-ben pedig további 261 millió ­eurót vesztett. Ennek következtében 2022. december 31-re az Obotritia saját tőkéje teljesen eltűnt, sőt mínusz 223 733 900 euróra süllyedt – vagyis a cég gyakorlatilag csődbe jutott.