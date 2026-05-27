IzraelLibanonháború

Brutális csapással válaszolt Izrael a Hezbollahnak

Izrael súlyos légicsapásokat mért a Hezbollah állásaira, miután Benjamin Netanjahu keményebb katonai fellépést rendelt el. A bombázásokban több tucat ember, köztük gyermekek is életüket vesztették, miközben Bejrút déli negyedeiből pánikszerű menekülés kezdődött.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 7:28
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Forrás: AFP
A libanoni egészségügyi tárca tájékoztatása szerint legalább 31 halálos áldozata van a legutóbbi támadásoknak, és az áldozatok között több gyermek is van.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a műveletek során kilencven, a Hezbollahhoz köthető létesítményt és fegyverest vettek célba. Az április közepén amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet óta ez volt az egyik legintenzívebb bombázási hullám. 

A támadások előtt Netanjahu hétfőn arról beszélt, hogy utasítást adott a Hezbollah elleni műveletek fokozására, és még erőteljesebb fellépést sürgetett. A keddi biztonsági kabinetülésen az izraeli kormányfő kijelentette: Izrael tovább bővíti libanoni hadműveleteit.

Elmondása szerint az Izraeli Védelmi Erők jelentős szárazföldi egységekkel vannak jelen a térségben, és stratégiai fontosságú területeket ellenőriznek. Hangsúlyozta azt is, hogy a biztonsági övezet megerősítésével az észak-izraeli településeket akarják megvédeni a Hezbollah támadásaitól.

A felek több alkalommal is megsértették a tűzszünetet, ami veszélybe sodorhatja az Egyesült Államok, Izrael és Irán között zajló, a konfliktus lezárását célzó tárgyalásokat.

Izrael továbbra is napi rendszerességgel hajt végre légicsapásokat és tüzérségi támadásokat, főként Dél-Libanonban, miközben a Hezbollah rakétákkal és drónokkal támadja Észak-Izrael településeit, illetve az izraeli hadsereg által ellenőrzött dél-libanoni területeket.

A támadások Mashghara falut a Bekaa-völgyben, valamint a dél-libanoni Burj al-Shamali települést is elérték.

Netanjahu hétfői videóüzenetében arról is beszélt, hogy Izrael fokozni fogja a Hezbollah elleni támadások számát és erejét, válaszul az Irán támogatását élvező síita szervezet akcióira.

A bejelentést követően pánik tört ki Bejrút déli külvárosaiban, amelyeket a Hezbollah egyik központjának tartanak. A környékről menekülő családok miatt hosszú autósorok alakultak ki az utcákon.

Noha Bejrút központját nem érte találat, az izraeli légierő egész éjszaka folytatta a támadásokat Libanon különböző részein. Az NNA libanoni állami hírügynökség szerint Arab Salim településen egy férfi és a felesége halt meg, amikor rakéta csapódott az otthonukba, míg Kauthariyet El Rez faluban további két ember vesztette életét.

Mashgharában az éjszakai bombázások több lakóépületet is romba döntöttek.

A libanoni egészségügyi minisztérium szerint 11 holttestet emeltek ki a romok alól, köztük egy nőét és két gyermekét. Emellett 15 ember megsérült. 

Az izraeli hadsereg később légi felvételeket hozott nyilvánosságra Mashgharából. Közlésük szerint a műveletek során terroristákat semlegesítettek, továbbá több mint kilencven, a Hezbollahhoz tartozó fegyverraktárt, parancsnoki központot, megfigyelőpontot és más infrastrukturális létesítményt támadtak Dél-Libanonban.

Kedd reggel az izraeli hadsereg újabb kitelepítési figyelmeztetéseket adott ki Libanon több térségére. Izrael azzal vádolja a Hezbollahot, hogy megsértette az április 17-én életbe lépett tűzszüneti megállapodást. 

 

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
