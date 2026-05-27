Brutális csapással válaszolt Izrael a Hezbollahnak

A libanoni egészségügyi tárca tájékoztatása szerint legalább 31 halálos áldozata van a legutóbbi támadásoknak, és az áldozatok között több gyermek is van.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a műveletek során kilencven, a Hezbollahhoz köthető létesítményt és fegyverest vettek célba. Az április közepén amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet óta ez volt az egyik legintenzívebb bombázási hullám.

A támadások előtt Netanjahu hétfőn arról beszélt, hogy utasítást adott a Hezbollah elleni műveletek fokozására, és még erőteljesebb fellépést sürgetett. A keddi biztonsági kabinetülésen az izraeli kormányfő kijelentette: Izrael tovább bővíti libanoni hadműveleteit.

Elmondása szerint az Izraeli Védelmi Erők jelentős szárazföldi egységekkel vannak jelen a térségben, és stratégiai fontosságú területeket ellenőriznek. Hangsúlyozta azt is, hogy a biztonsági övezet megerősítésével az észak-izraeli településeket akarják megvédeni a Hezbollah támadásaitól.

A felek több alkalommal is megsértették a tűzszünetet, ami veszélybe sodorhatja az Egyesült Államok, Izrael és Irán között zajló, a konfliktus lezárását célzó tárgyalásokat.

Izrael továbbra is napi rendszerességgel hajt végre légicsapásokat és tüzérségi támadásokat, főként Dél-Libanonban, miközben a Hezbollah rakétákkal és drónokkal támadja Észak-Izrael településeit, illetve az izraeli hadsereg által ellenőrzött dél-libanoni területeket.

A támadások Mashghara falut a Bekaa-völgyben, valamint a dél-libanoni Burj al-Shamali települést is elérték.

Maarka: Hit by 3 warplane strikes which caused civilian casualties after leveling an inhabited building (6:09 PM). until now 10 martyrs and 15 injured with others still under rubble and rescue ops had to stop because israeli threats to direct target them.

Netanjahu hétfői videóüzenetében arról is beszélt, hogy Izrael fokozni fogja a Hezbollah elleni támadások számát és erejét, válaszul az Irán támogatását élvező síita szervezet akcióira.

A bejelentést követően pánik tört ki Bejrút déli külvárosaiban, amelyeket a Hezbollah egyik központjának tartanak. A környékről menekülő családok miatt hosszú autósorok alakultak ki az utcákon.