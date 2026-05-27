Balesetek a Roland Garroson: a címvédő karambolozott, a pórul járt belga kiosztotta a szervezőket

Kialakult a második forduló párosítása egyesben a Roland Garroson. Coco Gauff tükörsima győzelemmel jutott túl honfitársán, Taylor Townsenden, noha a meccs előtt egy földből kiálló rúdnak ütközött a női címvédőt szállító golfkocsi. Gauff utólag nevetett az incidensen, a belga Alexander Blockx viszont kiosztotta a szervezőket, miután a sérülése miatt vissza kellett lépnie a tornától. A férfi világelső, Jannik Sinner az utolsók között, sima győzelemmel mutatkozott be a tornán.

Koczó Dávid
2026. 05. 27. 7:10
Coco Gauff feje a baleset miatt fájhatott volna, de a nem kívánt izgalmak ellenére az amerikai teniszező simán nyert a Roland Garros első fordulójában Fotó: Anadolu via AFP/Mustafa Yalcin
A női világelső, Arina Szabalenka is bejutott kedden a második fordulóba, nagy meglepetésre viszont kiesett az ötödik kiemelt Jessica Pegula, szettelőnyről kapott ki az ausztrál Kimberly Birrelltől.

 

Sinner sima győzelme a Roland Garros első fordulójában

Míg a nőknél egyedül Pegula, a férfiak közül három top 10-es kiemelt is elbúcsúzott az első fordulóban, Taylor Fritz (7.) után kedden kikapott Danyiil Medvegyev (6.) és a tavalyi negyeddöntős Alekszandr Bublik (9.) is. Félix Auger-Aliassime (4.) sem járt messze ettől, kétszer is szetthátrányba, majd a döntő játszmában brékhátrányba került Daniel Altmaier ellen, de végül a német búcsúzott, aki három éve ugyanitt Jannik Sinner legyőzésével okozott szenzációt. Maga Sinner idén egyáltalán nem került bajba a nyitómeccsén, 6:1, 6:3, 6:4-re verte a francia Clément Taburt.

 

A pórul járt belga kiosztotta a Roland Garros szervezőit

A nyolcadik kiemelt Alex de Minaur már a harmadik fordulóba is bejutott, miután második körös ellenfele, Alexander Blockx edzésbalesetben megsérült, és visszalépett a tornától.

Sajnos a mai edzésen hallottam egy pattanást, ahogy kificamodott a bokám a Roland Garros »igazán szükséges« pályatakaró ponyvájának köszönhetően

szólt be a szervezőknek a belga, s bár később finomította a posztját, az internet nem felejt. 

Blockx az idei salakszezon egyik felfedezettje volt, Monte-Carlóban nyolcaddöntőt, a madridi ATP 1000-es versenyen elődöntőt játszhatott. Párizsról nem lesznek ilyen szép emlékei, a belgák pedig már nem először átkozzák a Roland Garros ponyváját: kilenc éve az akkor top 10-es játékosuk, David Goffin sérült még szinte ugyanígy, csak ő meccs közben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
