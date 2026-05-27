Balesetek a Roland Garroson: a címvédő karambolozott, a pórul járt belga kiosztotta a szervezőket

A női világelső, Arina Szabalenka is bejutott kedden a második fordulóba, nagy meglepetésre viszont kiesett az ötödik kiemelt Jessica Pegula, szettelőnyről kapott ki az ausztrál Kimberly Birrelltől.

Sinner sima győzelme a Roland Garros első fordulójában

Míg a nőknél egyedül Pegula, a férfiak közül három top 10-es kiemelt is elbúcsúzott az első fordulóban, Taylor Fritz (7.) után kedden kikapott Danyiil Medvegyev (6.) és a tavalyi negyeddöntős Alekszandr Bublik (9.) is. Félix Auger-Aliassime (4.) sem járt messze ettől, kétszer is szetthátrányba, majd a döntő játszmában brékhátrányba került Daniel Altmaier ellen, de végül a német búcsúzott, aki három éve ugyanitt Jannik Sinner legyőzésével okozott szenzációt. Maga Sinner idén egyáltalán nem került bajba a nyitómeccsén, 6:1, 6:3, 6:4-re verte a francia Clément Taburt.

A pórul járt belga kiosztotta a Roland Garros szervezőit

A nyolcadik kiemelt Alex de Minaur már a harmadik fordulóba is bejutott, miután második körös ellenfele, Alexander Blockx edzésbalesetben megsérült, és visszalépett a tornától.

Sajnos a mai edzésen hallottam egy pattanást, ahogy kificamodott a bokám a Roland Garros »igazán szükséges« pályatakaró ponyvájának köszönhetően

– szólt be a szervezőknek a belga, s bár később finomította a posztját, az internet nem felejt.