nagy mártonmagyarországraorbán viktorMagyar Péter

Kormányon már kihátrált Magyar Péter amögül, amit ellenzékben még határozottan követelt

Ellenzékben még az irreális 480 forintos üzemanyagár visszaállítását követelte Magyar Péter, kormánya azonban nem hajlik ennek megvalósítására. A miniszterelnök jelenlegi olajárakra való hivatkozása csak részben állja meg a helyét, hiszen már a követelés megfogalmazásának idején meredeken emelkedő pályára állt a Brent jegyzésára, és a geopolitikai folyamatok alapján számítani lehetett a további drágulásra.

Munkatársunktól
2026. 05. 27. 5:33
Forrás: Székelyhidi Balázs
Idén márciusban az igen feszült olajpiaci helyzetben az Orbán-kormánynak olyan megoldást kellett kidolgoznia, amely védi az autósokat a meglódulni készülő üzemanyagáraktól, de nem is sodorja lehetetlen helyzetbe az olajcégeket. A 480 forintos benzinár nem biztosította volna ezt az egyensúlyt. A második benzinárstop március 10. óta érvényes: a védett literenkénti ár a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek számára a 95-ös benzinnél legfeljebb 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint. A lépést egy nappal korábban jelentette be Orbán Viktor, majd másnap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelezte azt is, hogy az üzemanyagok jövedéki adója a lehető legalacsonyabb szintre csökken (nagyjából húsz–húsz forinttal) az uniós lehetőségeken belül.

Csak ellenzékből volt fontos a magyar autósok pénztárcája

A védett árazás hatálybalépése napján 91,71 dollárig esett vissza a Brent, miután az előző napon még 119 dollár felett is járt – igazolva ezzel a már a március első napjaiban sejthető olajárrobbanást. Vagyis amikor Magyar Péter már miniszterelnökként arra hivatkozva utasítja el a 480-as ár bevezetését, hogy „akkor [a követelés pillanatában] a világpiaci ár még nagyon-nagyon messze volt a száz dollártól”, csak részben megalapozott, hiszen egyrészt már meredeken emelkedő pályára került a jegyzésár, és a geopolitikai folyamatok világosan a drágulás irányába mutattak. A téma végig a kampányban megmaradt, jóval azután is, hogy a száz dollár környékére került (majd maradt is) a Brent hordónkénti ára. Ahogyan 2021–2022-ben 80–100 dollár körüli olajáraknál nem volt hosszú távon fenntartható a 480 forintos benzinár, úgy most még kevésbé lenne az, és éppen ezzel számolt az Orbán-kabinet, amikor magasabb ponton rögzítette a tarifákat.

Vagyis Magyar Péter 480 forintos követelése sokkal inkább volt a politikai hangulatkeltés része, választási mézesmadzag, mint végrehajtható gazdasági program, és ma már egyértelműen látszik az is, hogy ezzel az új kormány is tisztában van. A választási követelés, illetve ígéret megvalósítása helyett úgy tűnik, kormányra kerülve már kevésbé fontos a magyar autósok pénztárcájának védelme, mint ellenzékből volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

