A francia baloldal patrióta húrokat pengetne

Raphael Glucksmann francia baloldali politikus látványos kampányépítésbe kezdett a 2027-es elnökválasztás előtt: új könyvvel, intenzív médiaszereplésekkel és egy nagyszabású politikai rendezvénnyel igyekszik megerősíteni pozícióját a francia baloldalon. Egy új közvélemény-kutatás szerint a jobboldali vezető, Jordan Bardella a választás nagy esélyese.

2026. 05. 27. 6:25
Raphael Glucksmann Fotó: Joel Saget Forrás: AFP
Glucksmann számára a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek, mivel a baloldalon már most erős pozícióból indul Jean-Luc Mélenchon. A politikus célja, hogy maga mögé állítsa a mérsékeltebb, Mélenchont elutasító baloldali szavazókat.

A politikus szerint a 2027-es választás egyik fő kérdése az lesz, ki tud „jövőképet adni Franciaországnak”. Glucksmann hangsúlyosan patrióta hangot üt meg, és azt állítja, vissza akarja venni a „nemzeti lángot” a Nemzeti Tömörüléstől (RN).

Patriotizmus és baloldali identitás

A baloldali politikus könyvében kiemelten foglalkozik a francia identitással, a köztársasági értékekkel és Franciaország szuverenitásával. Azt írja: Franciaország nem válhat „amerikai milliárdosok, orosz oligarchák, katari emírek vagy kínai vezetők játszóterévé”. Glucksmann saját családi történetét is felidézi, és arról ír, hogy édesapjával, André Glucksmann filozófussal együtt választottak maguknak „francia hősöket”, köztük Charles de Gaulle-t, Voltaire-t és Olympe de Gouges-t.

Politikai programjában kiemelt szerepet kap az állami oktatás megerősítése, a tanári bérek jelentős emelése, az újraiparosítás, a zöld átállás és a digitális szuverenitás. Emellett kötelező civil szolgálatot vezetne be, valamint állampolgári konzultációt indítana a bevándorlás kérdéséről.

A migrációval kapcsolatban azt mondta: Franciaországnak „vissza kell szereznie az ellenőrzést”, és vállalnia kell egy „szabályozott migrációs politika” kialakítását.

Jean-Luc Mélenchon, a francia baloldali La France Insoumise (LFI) párt alapítója (Fotó: AFP/Miguel Medina)

A baloldal nem egységes 

Bár Glucksmann egy széles baloldali koalíció kiépítésére törekszik, a francia Szocialista Párt egyelőre nem sorakozott fel mögötte. Olivier Faure pártelnök szerint az EP-képviselő nem tekinthető „a baloldal természetes jelöltjének”. 

A politikus kritikusai szerint Glucksmann túlzottan a politikai centrum felé mozdult el, ami megnyithatja az utat Jean-Luc Mélenchon előtt a radikális baloldalon.

A valódi erőpróba június 13-án következhet Aubervilliers-ben, ahol a politikusnak azt kell bizonyítania, hogy képes maga mögé állítani a francia baloldal jelentős részét a 2027-es elnökválasztás előtt.

Bardella a választás nagy esélyese

Egy új közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor a jobboldali vezető Jordan Bardella jó úton halad a 2027-es francia elnökválasztás megnyerése felé, de egyben a szélsőbaloldali jelölt, Jean-Luc Mélenchon támogatottságának növekedése is megfigyelhető.

Az Odoxa kedden közzétett közvélemény-kutatása szerint Bardella 52 százalékos különbséggel legyőzné a konzervatív jelöltet és volt miniszterelnököt, Édouard Philippe-et a küzdelem második fordulójában.

