Franciaország tüntetéssel köszönti a munka ünnepét

„A pékek problémája nem a május 1-jei nyitás, hanem az egekbe szökő energiaszámláik, a nyersanyagok és a búza ára, amik jelentősen emelkednek” – fogalmazott az egyik szakszervezeti képviselő. Ez azonban azt is megmutatja, hogy jelenleg többről van szó Franciaországban, mint az ünnepi munkavégzésről. A vállalkozók és munkások ugyanis úgy érzik, hogy a kormány a számukra kedvezőtlen intézkedéseket gyorsan, sokszor a fejük fölött is meghozza, míg a túlélésükhöz fontos támogatások késlekednek.

„A minimálbért emelni kellene, mert ma infláció van”, amelyet több mint 2 százalékra becsülnek – hangsúlyozta Marylise Léon, a CFDT (Francia Demokratikus Munkásszövetség) szakszervezet főtitkára.

Az új törvény egyébként csak 2027 májusában lépne érvénybe, így egy másik probléma is rögtön felütötte a fejét. Azok a virágüzletek és pékségek ugyanis, amik ki akarnak nyitni saját jogon, könnyen súlyos büntetésekkel találhatják szembe magukat. Az érdekképviseletek ennek kapcsán arra figyelmeztettek, hogy csak akkor lehet ennek elejét venni, ha a kötelező zárvatartás mindenkire, vagy senkire sem vonatkozik. Abban azonban a legtöbb dolgozó egyetért, hogy a május 1-jét meg kell hagyni szabadnapnak.