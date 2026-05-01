Franciaországszakszervezetektiltakozás

Franciaország tüntetéssel köszönti a munka ünnepét

Párizsban és több más nagyvárosban is tüntetést szerveztek a szakszervezetek. Franciaország-szerte megmozdulások kezdődtek, amelyek részben egy új törvénytervezet ellen, részben pedig a kormány válságkezelése ellen kívánnak fellépni.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 16:52
Fotó: VALENTIN FAIVRE Forrás: Hans Lucas
„A pékek problémája nem a május 1-jei nyitás, hanem az egekbe szökő energiaszámláik, a nyersanyagok és a búza ára, amik jelentősen emelkednek” – fogalmazott az egyik szakszervezeti képviselő. Ez azonban azt is megmutatja, hogy jelenleg többről van szó Franciaországban, mint az ünnepi munkavégzésről. A vállalkozók és munkások ugyanis úgy érzik, hogy a kormány a számukra kedvezőtlen intézkedéseket gyorsan, sokszor a fejük fölött is meghozza, míg a túlélésükhöz fontos támogatások késlekednek.

„A minimálbért emelni kellene, mert ma infláció van”, amelyet több mint 2 százalékra becsülnek – hangsúlyozta Marylise Léon, a CFDT (Francia Demokratikus Munkásszövetség) szakszervezet főtitkára.

Az új törvény egyébként csak 2027 májusában lépne érvénybe, így egy másik probléma is rögtön felütötte a fejét. Azok a virágüzletek és pékségek ugyanis, amik ki akarnak nyitni saját jogon, könnyen súlyos büntetésekkel találhatják szembe magukat. Az érdekképviseletek ennek kapcsán arra figyelmeztettek, hogy csak akkor lehet ennek elejét venni, ha a kötelező zárvatartás mindenkire, vagy senkire sem vonatkozik. Abban azonban a legtöbb dolgozó egyetért, hogy a május 1-jét meg kell hagyni szabadnapnak.

A beszámolók szerint az ország számos nagyvárosában utcára vonulnak az emberek.

Párizsban a menet délután 2 órakor indult a Place de la République-ról a Place de la Nation felé, és részt vesz rajta Marylise Léon, valamint a CGT szakszervezeti kollégája, Sophie Binet. A rendőrség adatai szerint tavaly 157–300 ezer fő vonult fel Franciaország-szerte, a százezres részvétel pedig idén sem zárható ki. 

Borítókép: Francia dolgozók tüntetnek az ünnep alkalmából (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu