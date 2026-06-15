Valaki kapával esett neki a Medzsugorjei Szűzanya-szobornak + fotó

A kunszentmiklósi rendőrök pár órán belül eljutottak egy helyi férfihoz. A házkutatás közben a férfi beismerte, hogy egy kapával – melyet meg is mutatott a nyomozóknak – valóban ő rongálta meg a szobrot. A helybéli ellen rongálás miatt indult büntetőeljárás.