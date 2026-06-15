Nem tudott egymásról a két pedofil tanár, de ugyanabban az iskolában szedték az áldozataikat + videó

A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.

A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra és május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, míg június 10-én a tanárnő kezén is kattant a bilincs. Az otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.