Nem tudott egymásról a két pedofil tanár, de ugyanabban az iskolában szedték az áldozataikat + videó

A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két tanulót.
A rendőrök összehangolt akciókat szerveztek az elfogásukra és május 26-án egy benzinkúton ütöttek rajta a férfin, míg június 10-én a tanárnő kezén is kattant a bilincs. Az otthonaikban kutatást tartottak, mobiltelefonokat, laptopokat és adathordozókat foglaltak le tőlük.
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