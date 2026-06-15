Hozzáért a fiatalember táskája a bácsi kezéhez a buszon, sétabottal vett revánsot az idős férfi

A vád lényege szerint a férfi 2024. december 9-én, késő délután a Győr belterületén közlekedő autóbuszon utazott, amire a sértett és párja is felszálltak. Miközben helyet foglaltak a járművön, a sértett hátitáskája hozzáért a buszon utazó vádlott kézfejéhez. Előzetes szóváltást követően a vádlott a kezében lévő sétabottal egyszer arcon ütötte a sértettet. Ezután a vádlott még tovább szidalmazta utastársát, majd újból meg akarta ütni, azonban a megtámadott ezt nem hagyta, és a földre rántotta a férfit.

A sértett könnyű sérülést szenvedett, azonban a vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen – írja az ügyészség.