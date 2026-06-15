ElefántcsontpartEcuadorlabdarúgó-vb 2026

A gólok helyett a kapufák potyogtak, aztán a meccs legvégén jött az elefántcsontparti dráma

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Philadelphiában, Elefántcsontpart és Ecuador összecsapásával zárult a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának első fordulója. Az első félidő ecuadori fölénye és kapufái után a szünet után Elefántcsontpart állt közelebb a győzelemhez, és végül a csereként beállt Amad Diallo góljával 1-0-ra megnyerte a találkozót.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 3:04
Amad Diallo gólja döntött Elefántcsontpart javára Fotó: Mauro Pimentel Forrás: AFP
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Elefántcsontparti fölény, gól nélkül

A remek tempóból a fordulást követően sem vettek vissza a csapatok, Valencia már két perccel a szünet után eltalálta éles szögből a kapufát, majd nem sokkal később Elefántcsontpart is megrezgette azt, Wahi tette bele a lábát az élesen, erőből középre lőtt beadásba, a labda azonban a lécen csattant.

Az eggyel magasabb fokozatba kapcsoló Elefántcsontpart cserékkel igyekezett felpörgetni még inkább a játékát, a kezdőcsapatból meglepetésre kimaradó Amad Diallo mellett az Interben futballozó Ange-Yoan Bonny is beállt.

Közülük végül a Manchester United légiósa lett a nyerőember, a 90. percben Wilfried Singo jobbról érkező beadása után belsőzött 15 méterről a jobb alsó sarokba (1-0).

Elefántcsontpart ezzel a sikerrel óriási lépést tett a továbbjutás felé, és amennyiben a következő fordulóban jó eredményt ér el Németország ellen, akár be is biztosíthatja azt. A 19 (!) mérkőzés után vereséget szenvedő Ecuador a németektől hét gólt kapó Curacao ellen javíthat.

Labdarúgó-világbajnokság, E-csoport, 1. forduló:

Elefántcsontpart–Ecuador 1-0 (0-0), gólszerző: Amad Diallo (90.)

Korábban
Németország–Curacao 7-1 (3-1), gólszerzők: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5. – 11-esből, 87.), Musiala (47.), Brown (68.), Undav (78.)  illetve Comenencia (21.)

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