A gólok helyett a kapufák potyogtak, aztán a meccs legvégén jött az elefántcsontparti dráma

Elefántcsontparti fölény, gól nélkül
A remek tempóból a fordulást követően sem vettek vissza a csapatok, Valencia már két perccel a szünet után eltalálta éles szögből a kapufát, majd nem sokkal később Elefántcsontpart is megrezgette azt, Wahi tette bele a lábát az élesen, erőből középre lőtt beadásba, a labda azonban a lécen csattant.
Az eggyel magasabb fokozatba kapcsoló Elefántcsontpart cserékkel igyekezett felpörgetni még inkább a játékát, a kezdőcsapatból meglepetésre kimaradó Amad Diallo mellett az Interben futballozó Ange-Yoan Bonny is beállt.
Közülük végül a Manchester United légiósa lett a nyerőember, a 90. percben Wilfried Singo jobbról érkező beadása után belsőzött 15 méterről a jobb alsó sarokba (1-0).
Elefántcsontpart ezzel a sikerrel óriási lépést tett a továbbjutás felé, és amennyiben a következő fordulóban jó eredményt ér el Németország ellen, akár be is biztosíthatja azt. A 19 (!) mérkőzés után vereséget szenvedő Ecuador a németektől hét gólt kapó Curacao ellen javíthat.
Labdarúgó-világbajnokság, E-csoport, 1. forduló:
Elefántcsontpart–Ecuador 1-0 (0-0), gólszerző: Amad Diallo (90.)
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