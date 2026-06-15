Van Dijk gólja nem volt elég Japán ellen a hollandoknak, szögletből kaptak gólt

Van Dijk megtörte a jeget
Az 51. percben megszerezte a vezetést Ronald Koeman csapata, két liverpooli hozta össze a gólt.
Gravenberch jobbról beívelt, Van Dijk 10 méterről úgy fejelte keresztbe a labdát, hogy az a bal oldali kapufáról pattant a hálóba (1-0). A belső védő a 93. válogatottságán a 12. gólját szerezte, ezzel utóbbi mutatóban megközelítette saját szövetségi kapitányát.
Hat perc elteltével egyenlített Japán! Keito Nakamura 17 méterről laposan lőtt, Van Hecke lábát is érintve kötött ki a jobb alsó sarokban a labda (1-1).
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