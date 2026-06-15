Van Dijk gólja nem volt elég Japán ellen a hollandoknak, szögletből kaptak gólt

Keito Nakamura nem sokáig örülhetett Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Ez sem maradt így sokáig, a 64. percben Crysencio Summerville cselezett jobbról befelé, hogy aztán ballal úgy csavarjon kapura, hogy a hosszú oldali kapufáról pattanjon a japán kapuba a labda (2-1). A West Ham szélsője a Liverpool játékosát, Jeremie Frimpongot szorította ki a vb-keretből.

Levegőben verték meg a hollandokat

A hajrában az ázsiaiak erőre kaptak, és egy szerencsés góllal másodszor is kiegyenlítettek

A 89. percben Koki Ogawa fejelt kapura egy szögletet követően, labdája megcsúszott csapattársa, Daichi Kamada fején, és a bal felső sarokban kötött ki (2-2).

Hollandia 2-2-es döntetlent játszott Japánnal a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén. Ronald Koeman csapata június 20-án Svédország, Japán magyar idő szerint 21-én reggel Tunézia ellen folytatja a szereplését.