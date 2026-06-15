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Van Dijk gólja nem volt elég Japán ellen a hollandoknak, szögletből kaptak gólt

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Hollandia 2-2-es döntetlent játszott Japánnal a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén. Három Liverpool-játékossal kezdett az európai csapat, amelynek Virgil van Dijk szerzett vezetést. Az ázsiaiak erre, majd a hajrában Summerville találatára is válaszolni tudtak. Ronald Koeman együttese érthetetlenül visszaállt az utolsó percekre, s az alacsonyabb japánok ellen szöglet után kapott gólt.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 15. 0:00
Van Dijk ARLINGTON, TEXAS - JUNE 14: Virgil van Dijk #4 of Netherlands celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Arlington, Texas. Michael St
Virgil van Dijk szerezte Hollandia első gólját a vb-n Fotó: MICHAEL STEELE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Van Dijk megtörte a jeget

Az 51. percben megszerezte a vezetést Ronald Koeman csapata, két liverpooli hozta össze a gólt. 

Gravenberch jobbról beívelt, Van Dijk 10 méterről úgy fejelte keresztbe a labdát, hogy az a bal oldali kapufáról pattant a hálóba (1-0). A belső védő a 93. válogatottságán a 12. gólját szerezte, ezzel utóbbi mutatóban megközelítette saját szövetségi kapitányát.

 Hat perc elteltével egyenlített Japán! Keito Nakamura 17 méterről laposan lőtt, Van Hecke lábát is érintve kötött ki a jobb alsó sarokban a labda (1-1). 

Van Dijk
Keito Nakamura nem sokáig örülhetett Fotó: JOSE HERNANDEZ / ANADOLU

Ez sem maradt így sokáig, a 64. percben Crysencio Summerville cselezett jobbról befelé, hogy aztán ballal úgy csavarjon kapura, hogy a hosszú oldali kapufáról pattanjon a japán kapuba a labda (2-1). A West Ham szélsője a Liverpool játékosát, Jeremie Frimpongot szorította ki a vb-keretből

Levegőben verték meg a hollandokat

A hajrában az ázsiaiak erőre kaptak, és egy szerencsés góllal másodszor is kiegyenlítettek 

A 89. percben Koki Ogawa fejelt kapura egy szögletet követően, labdája megcsúszott csapattársa, Daichi Kamada fején, és a bal felső sarokban kötött ki (2-2). 

Hollandia 2-2-es döntetlent játszott Japánnal a labdarúgó világbajnokságon az F csoport nyitó mérkőzésén. Ronald Koeman csapata június 20-án Svédország, Japán magyar idő szerint 21-én reggel Tunézia ellen folytatja a szereplését.

Labdarúgó-vb, F-csoport, 1. forduló

  • Hollandia–Japán 2-2 (0-0), gólszerzők: Van Dijk (51.), Summerville (64.), illetve Nakamura (57.), Kamada (89.)
  • Svédország–Tunézia, hétfő 4.00

 

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