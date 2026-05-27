Mi történt? A Liverpool sztárja kimaradt a holland vb-keretből

Ronald Koeman, a holland labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerdán keretet hirdetett a nyári világbajnokságra. A 26 fős névsorban a várt négy helyett csak három Liverpool-játékos szerepel, Jeremie Frimpong lemaradt a listáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 16:26
Nathan Aké (balra) és Virgil van Dijk (jobbra) bizonyíthat a vb-n, Jeremie Frimpong nem Fotó: KOEN VAN WEEL Forrás: ANP
Míg a többi liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch bekerült a választottak közé, Frimpong a legnagyobb kimaradó, ő ráfizetett a sérülékenységére. A holland szövetségi kapitány eközben több olyan játékost is meghívott, aki szintén nincs tökéletes állapotban. Közéjük tartozik Memphis Depay, Jurrien Timber és Justin Kluivert is. Előbbi több mint két hónapot hagyott ki, vasárnap tért csak vissza, 29 percet kapott a Corinthians Atlético-MG elleni 1-0-s győzelme alkalmával, ma éjszaka kerülhet újra a kezdőbe.

– Ő a pályán kívül is értékes nekünk. Áprilisban még én sem tudtam, hogy mikor játszhat újra. Arra számítok, hogy egy olyan Depay lesz velünk, amilyenre szükségünk van. Rajta kívül nem látok mást, aki képes lenne ilyesmire. Hiszek benne, hogy ő hozzá tud tenni a csapathoz, de még túl kell esnie a most következő időszakon – indokolta választását a 63 éves szakember.

A holland válogatott vb-kerete

  • kapusok: Bart Verbruggen (Brighton), Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland)
    védők: Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Nathan Aké (Manchester City), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jan Paul van Hecke (Brighton), Jorrel Hato (Chelsea)
  • középpályások: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (Manchester City), Teun Koopmeiners (Juventus), Ryan Gravenberch (Liverpool FC), Mats Wieffer (Brighton), Quinten Timber (Olympique Marseille), Guus Til (PSV), Crysencio Summerville (West Ham United)
  • támadók: Memphis Depay (Corinthians), Wout Weghorst (Ajax), Donyell Malen (AS Roma), Cody Gakpo (Liverpool FC), Nia Lang (Galatasaray), Justin Kluivert (Bournemouth), Brian Brobbey (Sunderland)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
