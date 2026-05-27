Mi történt? A Liverpool sztárja kimaradt a holland vb-keretből

Míg a többi liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk, Cody Gakpo és Ryan Gravenberch bekerült a választottak közé, Frimpong a legnagyobb kimaradó, ő ráfizetett a sérülékenységére. A holland szövetségi kapitány eközben több olyan játékost is meghívott, aki szintén nincs tökéletes állapotban. Közéjük tartozik Memphis Depay, Jurrien Timber és Justin Kluivert is. Előbbi több mint két hónapot hagyott ki, vasárnap tért csak vissza, 29 percet kapott a Corinthians Atlético-MG elleni 1-0-s győzelme alkalmával, ma éjszaka kerülhet újra a kezdőbe.

– Ő a pályán kívül is értékes nekünk. Áprilisban még én sem tudtam, hogy mikor játszhat újra. Arra számítok, hogy egy olyan Depay lesz velünk, amilyenre szükségünk van. Rajta kívül nem látok mást, aki képes lenne ilyesmire. Hiszek benne, hogy ő hozzá tud tenni a csapathoz, de még túl kell esnie a most következő időszakon – indokolta választását a 63 éves szakember.