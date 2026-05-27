Erőszakhullám Flensburgban: tömegverekedés és egy 13 éves fiú megkéselése miatt nyomoz a rendőrség

A hétfői események után kedd este 22.45 körül újabb, még súlyosabb bűncselekmény történt a Landsknechtstrasse és a Ritterstrasse sarkának környékén. Egy erőszakos összetűzés során egy 13 éves német fiút legalább két férfi megtámadott és többször megszúrt.

Lebensgefährlich verletzt! Rumänen stechen 13-jährigen Deutschen nieder



Ein 13-Jähriger ist in Flensburg bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben sollen mindestens zwei Männer auf den Jungen eingestochen haben. Zwei rumänische Tatverdächtige… pic.twitter.com/kNWz3W1Nqb — Hartwig (@Hartwig125393) May 27, 2026

A gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A támadók elmenekültek a helyszínről, de a rendőrségnek később sikerült elfognia és őrizetbe vennie a két fő gyanúsítottat: egy 43 éves és egy 17 éves román állampolgárságú férfit. A konfliktus során mindkét gyanúsított megsérült, így ők is orvosi ellátásra szorultak. A Welt információi szerint a keddi késelés résztvevői ismerték egymást, és a támadásnak volt előzménye. A rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt indított eljárást.

Borítókép: A német rendőrség több gyanúsítottat is elfogott (Fotó: AFP)