késelésNémetországTömegverekedés

Erőszakhullám Flensburgban: tömegverekedés és egy 13 éves fiú megkéselése miatt nyomoz a rendőrség

Brutális összecsapások sokkolták a németországi Flensburg lakóit. Hétfő délután egy belvárosi parkolóházban tömegverekedés robbant ki, amely később a buszpályaudvaron folytatódott, alig egy nappal később a helyzet még tovább durvult és késelés történt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 17:27
A német rendőrség több gyanúsítottat is elfogott (Fotó: AFP)
A hétfői események után kedd este 22.45 körül újabb, még súlyosabb bűncselekmény történt a Landsknechtstrasse és a Ritterstrasse sarkának környékén. Egy erőszakos összetűzés során egy 13 éves német fiút legalább két férfi megtámadott és többször megszúrt. 

A gyermek életveszélyes sérülésekkel került kórházba. A támadók elmenekültek a helyszínről, de a rendőrségnek később sikerült elfognia és őrizetbe vennie a két fő gyanúsítottat: egy 43 éves és egy 17 éves román állampolgárságú férfit. A konfliktus során mindkét gyanúsított megsérült, így ők is orvosi ellátásra szorultak. A Welt információi szerint a keddi késelés résztvevői ismerték egymást, és a támadásnak volt előzménye. A rendőrség emberölési kísérlet gyanúja miatt indított eljárást.

