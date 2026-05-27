Mégse találkozik Magyar Péter és Von der Leyen?

Továbbra sem biztos, hogy a magyar miniszterelnök találkozik majd Ursula von der Leyennel Brüsszelben. Magyar Péter a tervek szerint csütörtökön utazik a belga fővárosba, az Európai Bizottság elnökével pedig politikai megállapodást kellene aláírnia. A források szerint azonban a két fél eltérően értelmezi a politikai megállapodást.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 17:18
Fotó: JOHN THYS Forrás: POOL
A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint a megállapodást a kormány a források azonnali felszabadításaként, egyfajta zöld útként értelmezi. Ezzel szemben az Európai Bizottság szerint a megállapodás előfeltétele, hogy Budapest hivatalosan is benyújtsa a helyreállítási terv (RRF) módosítását. 

A módosítás a Magyarországnak járó 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel felhasználásáról szól.

A konkrét megállapodás nélkül azonban a tisztviselők szerint félő, hogy a találkozó csak egy újabb fotózási alkalom lesz, amelyet Ursula von der Leyen szeretne elkerülni. A találkozó kapcsán egyébként a bizottság szóvivője jelezte, hogy nem az a kérdés, hogy megvalósul-e, hanem az, hogy mikor. 

Még ha azonban a csillagok egy vonalban is állnak, Brüsszel igyekszik világossá tenni, hogy a teljes 10,4 milliárd euró nem fog azonnal folyni. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
