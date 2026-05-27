Mégse találkozik Magyar Péter és Von der Leyen?

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint a megállapodást a kormány a források azonnali felszabadításaként, egyfajta zöld útként értelmezi. Ezzel szemben az Európai Bizottság szerint a megállapodás előfeltétele, hogy Budapest hivatalosan is benyújtsa a helyreállítási terv (RRF) módosítását.

A módosítás a Magyarországnak járó 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitel felhasználásáról szól.

A konkrét megállapodás nélkül azonban a tisztviselők szerint félő, hogy a találkozó csak egy újabb fotózási alkalom lesz, amelyet Ursula von der Leyen szeretne elkerülni. A találkozó kapcsán egyébként a bizottság szóvivője jelezte, hogy nem az a kérdés, hogy megvalósul-e, hanem az, hogy mikor.