korrupciós botrányPedro SanchezminiszterelnökSpanyolország

Razziát tartottak a pártközpontban, a baloldali miniszterelnök aggódhat Spanyolországban

Össztűz alá került a spanyol baloldali kormány, miután a miniszterelnök közvetlen környezetét és családját is érintő korrupciós botrányok miatt már a párt székházában is nyomozók jelentek meg. Miközben a madridi utcákon tízezrek követelték a kabinet távozását, Pedro Sánchez miniszterelnök a Vatikánból üzent a spanyoloknak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 17:47
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pedro Sánchez jelenlegi miniszterelnök régóta közel áll Zapateróhoz, és nyilvánosan kiállt a volt kormányfő mellett:

Teljes mértékben együttműködöm a hatóságokkal, tiszteletben tartom az ártatlanság vélelmét és teljes támogatásomról biztosítom Zapaterót.

A helyzet azóta eszkalálódott és több spanyol médium is arról írt, hogy szerda reggel a rendőrök razziát tartottak a PSOE pártközpontjában. A bíróság által elrendelt akció célja az volt, hogy információt gyűjtsenek az esetleges illegális pártfinanszírozásról. Az El Pais cikkében arról ír, hogy Sánchez szerdán ismételten támogatásáról biztosította elődjét és kijelentette, hogy nem ír ki előre hozott választásokat. A madridi székházban történt razziáról elmondta, hogy erről a Vatikánból kilépve értesült, majd fontosnak tartotta kiemelni, hogy

Nem teljes körű rendőrségi házkutatást tartottak, hanem konkrét dokumentumokat kértek be a párttól

 – mondta, majd teljes körű együttműködést ígért a hatóságok vizsgálatához. Hozzátette, hogy ha szabálytalan magatartás történt, ugyanolyan határozottsággal fognak fellépni, mint korábban Leire Díez (volt párttag) ügyében is tették. Emellett hangsúlyozta, hogy szándékozik kitölteni a teljes parlamenti ciklust: 

Nem írhatok ki választást pártérdekből, az állampolgárok érdeke a legfontosabb.

A spanyol miniszterelnök a kijelentéseit Rómában tette egy olyan sajtótájékoztatón, amelyet már napokkal korábban meghirdettek a pápával való találkozója miatt. A pápai audiencia azonban háttérbe szorult a Zapatero ellen folyó vizsgálat miatt, aki az első olyan spanyol miniszterelnökként vonul be a történelembe, aki ellen büntetőeljárás folyik.

Borítókép: Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu