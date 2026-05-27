Megszólalt Merkely Béla Magyarország legsúlyosabb egészségügyi kihívásáról

Merkely Béla, a SE rektora arról beszélt, hogy Magyarország az európai régiót tekintve különösen érintett: a felnőtt lakosság több mint fele él túlsúllyal vagy elhízással, és egyre egyértelműbb, hogy

az elhízás nem izolált jelenség, hanem más súlyos betegségek kockázatát is jelentősen növeli.

Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg a legtöbben rákban, ehhez pedig az alkoholfogyasztás és a dohányzás mellett az elhízás növekvő előfordulása is érdemben hozzájárul – fűzte hozzá.

Az obezitás emellett bizonyítottan növeli a krónikus vesebetegség és legalább 13 különböző daganattípus kialakulásának esélyét, illetve súlyosan érinti a szív- és érrendszert, hozzájárul például a magas vérnyomás és a szívelégtelenség megjelenéséhez is. Az európai szakmai ajánlások is egyre hangsúlyosabban sürgetik a kardiovaszkuláris és az anyagcserével összefüggő kockázatok korai felismerését; a rendszeres szűrések, valamint a testtömegindex (BMI) és a derékkörfogat rendszeres ellenőrzésének jelentőségét a megelőzés és a személyre szabott betegellátás szempontjából.