módszerpest vármegyei főügyészségbetegségegészség

Szándékosan hazudhattak a tornáról, de most itt az igazság

Közérdekvédelmi jogkörében intézkedett a Pest Vármegyei Főügyészség, mivel egy speciális tornamódszer tudományos megalapozottságáról és egészségügyi hatásairól megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé a módszer terjesztője.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 05. 27. 13:14
mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett. Ennek a lényege, hogy az oktatóik tornagyakorlatokat tanítanak meg a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére. A honlapjukon az oktatókat ajánlották, valamint a témáról könyveket kínáltak. Olyan információkat tettek közzé, amelyek egyértelműen a módszer egészségre gyakorolt kedvező hatását és a betegségek gyógyítását, illetve megelőzésre alkalmasságát állították. Az állítások rendkívül széles körűek voltak az egészségre gyakorolt hatásról. Így például a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javíthatja a hormonális egyensúlyvesztést, megoldást kínál a női és férfi meddőségre.

A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a közérzetjavító és rekreációs tevékenységek csoportjába tartoznak azok a szolgáltatások, ahol a szolgáltatók a klienseket életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelően segítik a közérzetjavító tevékenységek végzésében. A cél ebben az esetben nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása. 

Ilyen például a szabadtéri szabadidős sport. Ebbe a csoportba tartozik minden olyan szakember, aki a közérzetjavítás céljából végez tevékenységet, ami az egészségmegőrzésben és a betegségek megelőzésében fontos szerepet játszhat. Ezek a szakemberek nem végeznek gyógyító foglalkozást, egészségügyi képesítés hiányában nem jogosultak betegek, betegségek kezelésére.

Az egyedi tornamódszer azonban olyan nevesített betegségek kezelésére kínál öngyógyító megoldást, amelynek ellátása orvosi diagnózis és terápiás javaslat után gyógytornász-fizioterapeuta végzettséget igényelne. A módszer hatékonyságát alátámasztó klinikai kutatásról, tudományos bizonyítékról 

nem állnak rendelkezésére egyértelmű információk, ami emiatt megtévesztő lehet a fogyasztók számára.

Az ügyészség álláspontja szerint a közzétett információk sértik a szakmai gondosság követelményét, mert a honlapon a tudományos hitelességet erősítő elemeket állították előtérbe, míg a tényleges korlátokat, a tudományos bizonyítottság hiányát nem ugyanolyan nyomatékkal közölték, ami erősíti a tudományos és nem tudományos elemek összemosását. Mindezek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját vetik fel, ami miatt a jogsértés megszüntetése érdekében az ügyészség az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezte.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu