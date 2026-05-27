Egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett. Ennek a lényege, hogy az oktatóik tornagyakorlatokat tanítanak meg a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére. A honlapjukon az oktatókat ajánlották, valamint a témáról könyveket kínáltak. Olyan információkat tettek közzé, amelyek egyértelműen a módszer egészségre gyakorolt kedvező hatását és a betegségek gyógyítását, illetve megelőzésre alkalmasságát állították. Az állítások rendkívül széles körűek voltak az egészségre gyakorolt hatásról. Így például a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javíthatja a hormonális egyensúlyvesztést, megoldást kínál a női és férfi meddőségre.
Szándékosan hazudhattak a tornáról, de most itt az igazság
Közérdekvédelmi jogkörében intézkedett a Pest Vármegyei Főügyészség, mivel egy speciális tornamódszer tudományos megalapozottságáról és egészségügyi hatásairól megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé a módszer terjesztője.
A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a közérzetjavító és rekreációs tevékenységek csoportjába tartoznak azok a szolgáltatások, ahol a szolgáltatók a klienseket életkoruknak és egészségi állapotuknak megfelelően segítik a közérzetjavító tevékenységek végzésében. A cél ebben az esetben nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.
Ilyen például a szabadtéri szabadidős sport. Ebbe a csoportba tartozik minden olyan szakember, aki a közérzetjavítás céljából végez tevékenységet, ami az egészségmegőrzésben és a betegségek megelőzésében fontos szerepet játszhat. Ezek a szakemberek nem végeznek gyógyító foglalkozást, egészségügyi képesítés hiányában nem jogosultak betegek, betegségek kezelésére.
Az egyedi tornamódszer azonban olyan nevesített betegségek kezelésére kínál öngyógyító megoldást, amelynek ellátása orvosi diagnózis és terápiás javaslat után gyógytornász-fizioterapeuta végzettséget igényelne. A módszer hatékonyságát alátámasztó klinikai kutatásról, tudományos bizonyítékról
nem állnak rendelkezésére egyértelmű információk, ami emiatt megtévesztő lehet a fogyasztók számára.
Az ügyészség álláspontja szerint a közzétett információk sértik a szakmai gondosság követelményét, mert a honlapon a tudományos hitelességet erősítő elemeket állították előtérbe, míg a tényleges korlátokat, a tudományos bizonyítottság hiányát nem ugyanolyan nyomatékkal közölték, ami erősíti a tudományos és nem tudományos elemek összemosását. Mindezek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját vetik fel, ami miatt a jogsértés megszüntetése érdekében az ügyészség az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezte.
