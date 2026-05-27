Izrael újra lefejezte a Hamászt

A Hamász katonai szárnyának újonnan kinevezett parancsnoka életét vesztette egy észak-gázai célpont ellen végrehajtott csapásban

– közölte szerdán az IDF.

🇮🇱🇵🇸 11 days into the job, and Israel confirmed they have killed Hamas' new military commander Mohammed Odeh.



He was targeted in 3 massive airstrikes on Gaza City which also killed his wife, son, and two daughters.pic.twitter.com/H7KZbXnN8E https://t.co/aHdG0pULvt — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 27, 2026

Az izraeli hadsereg közlése szerint Mohammed Odeh ellen a Gázavárosban egy célzott műveletben hajtottak végre támadást, miután hónapokon át tartó hírszerzési megfigyelés és operatív nyomon követés zajlott vele kapcsolatban.

Odeh korábban a Hamász hírszerzési központját irányította, de a jelentések szerint a katonai szárny vezetését is átvette azt követően, hogy a szervezet előző parancsnoka, Izz al-Din al-Haddad a hónap elején meghalt.

„Az Odeh likvidálására irányuló művelet részeként az IDF terroristainfrastruktúrához tartozó létesítményeket támadott Gázavárosban, amelyeket Odeh és további Hamász-vezetők használtak” – áll az IDF közleményében.