IzraelHamászGázaváros

Izrael újra lefejezte a Hamászt

Komoly csapás érte a palesztin terrorszervezetet. Izrael bejelentette, hogy megölte a Hamász katonai szárnyának új vezetőjét egy Gázaváros ellen végrehajtott csapásban. Az izraeli hadsereg szerint Mohammed Odeh hónapok óta megfigyelés alatt állt, és kulcsszerepet játszott az október 7-i támadásokban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 27. 12:32
Hamász harcosok
Hamász harcosok Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Hamász katonai szárnyának újonnan kinevezett parancsnoka életét vesztette egy észak-gázai célpont ellen végrehajtott csapásban

 – közölte szerdán az IDF.

Az izraeli hadsereg közlése szerint Mohammed Odeh ellen a Gázavárosban egy célzott műveletben hajtottak végre támadást, miután hónapokon át tartó hírszerzési megfigyelés és operatív nyomon követés zajlott vele kapcsolatban.

Odeh korábban a Hamász hírszerzési központját irányította, de a jelentések szerint a katonai szárny vezetését is átvette azt követően, hogy a szervezet előző parancsnoka, Izz al-Din al-Haddad a hónap elején meghalt.

„Az Odeh likvidálására irányuló művelet részeként az IDF terroristainfrastruktúrához tartozó létesítményeket támadott Gázavárosban, amelyeket Odeh és további Hamász-vezetők használtak” – áll az IDF közleményében.

Hozzátették, hogy az akcióval azonos időben a védelmi erők csapást mértek egy közeli lakásra is, amely búvóhelyként állt egy olyan Hamász-terrorista rendelkezésére, aki az október 7-i mészárlás során hatolt be Izrael területére, és Odeh hálózatán belül teljesített szolgálatot.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala úgy írta le Odeht, mint az október 7-i támadások egyik kitervelőjét.

A közlemény szerint Odeh számos izraeli civil és az IDF katonáinak meggyilkolásáért, elrablásáért és megsebesítéséért volt felelős.

 

Borítókép: Hamász-harcosok (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekLex Orbán

Lex Orbán: a választhatóság jogának alkotmányos kivégzése

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ha ez a jogállam, akkor milyen lehet a diktatúra?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu