idezojelek
Vélemény

Ha elüt a villamos

Aligha láthatjuk másnak a „kegyelmi ügyet”, mint egy a globális térből szervezett és a lokális belső elitek által aktívan és lelkesen támogatott professzionálisan szervezett összeesküvésnek.

Bogár László avatarja
Bogár László
Cikk kép: undefined
magyarországtucker carlsonorbán viktor 2026. 06. 15. 5:22
Fotó: Fischer Zoltán
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahhoz tehát, hogy megértsük a vereség valóságos okait, ahhoz, mint már említettem arra volna szükség, hogy pontosan lássuk milyen globális és lokális hatalmi egyezség volt eddig Orbán Viktor rendszere mögött. (Pontosabban berendezkedése mögött, mert az elmúlt 16 év csupán a rendszerváltás rendszerén belüli második berendezkedés volt. Ahhoz pedig egyelőre idő kell, hogy kiderüljön, hogy ami most kezdődik az csak egy harmadik berendezkedése az 1990 óta fennálló rendszernek, vagy, ha már „világrendszerváltás” van, akkor Magyarország számára is egy új rendszer közeleg.)

Az orbáni berendezkedés globális hatalomgazdasági alapját három pillér testesítette meg, mindhárom egyfajta belső lázadás volt a „nem létező” világot irányító erőn belül. Az egyik a politikai reprezentációjával egyre elégedetlenebb, de elégedetlenségét érthető történelmi okok miatt nyíltan bevallani nem képes német globális tőke-struktúra, amelynek Orbán Viktor globális „szóvívője” lett. Hasonlóan ahhoz az amerikai, fehér, konzervatív globális hatalomgazdasági alakulathoz, amely Tucker Carlson interjúival globális szereplővé tette egy jelentéktelen közép-európai kisállam miniszterelnökét. És erre építve küldte ide kampányolni mindkét potenciális utódjelöltjét (külügyminiszterét és alelnökét) Donald Trump amerikai elnök. A legkényesebb a harmadik típusú támasz nevesítése, de talán érhetőbbé válik, ha ennek illusztrálására az izraeli miniszterelnök üzenetére gondolunk, amelyben határozottan kiállt Orbán Viktor mellett. És mindennek mintegy foglalataként Orbán Viktor egyúttal az amerikai, orosz és kínai birodalom globális szóvivőjeként is funkcionált. Ha tehát rá és rendszerére ennek ellenére megsemmisítő lokális csapást mértek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a fent említett szereplők elleni globális csapást is jelent.

Hogy ki az „ellenfél” azt a vereség tíz okának listáján Orbán Viktor megfogalmazásában így hangzik: „A háborúval kapcsolatos üzeneteinket ellenfelünk sikeresen semlegesítette. Még a saját híveink körében is sikerült elhinteniük a helyzet komolyságával kapcsolatos kételyeket.” Most idézem a német kancellár szavait: „Példátlan veszteségeket okoztunk Moszkvának, a háborúnak csak akkor lesz vége, ha Oroszország gazdaságilag vagy katonailag kimerült.” Vagyis úgy fest a globális helyzet, hogy az amerikai-orosz-kínai „háromtest birodalommal” szemben megerősödött az Oroszország megsemmisíthetőségében és kifoszthatóságában bízó „globális szuper-struktúra”, amely az Orbán Viktor rendszerét megsemmisítő csapásával egyúttal üzent a német nagytőkének, Donald Trump amerikai konzervatívjainak, sőt mi több Netanjahu Izraeljének is.

A kegyelmi ügyre, mint fedő-történetre azért volt szükség, hogy hihetővé tehessék az Orbán Viktorra és rendszerére mért csapást. Ennek sikeres véghez viteléhez szükség volt „belső együttműködőre” is. Ezt az az „elit” jelenítette meg, akiről Orbán Viktor így fogalmazott: „A nemzeti oldal keresztény szárnyából szemet szúróan sokan leváltak rólunk, és a liberális, progresszív, európai föderalista politikai táborhoz csatlakoztak. Holott tudniuk kellett, hogy ott ők csak a hasznos idióták lehetnek, akik tapsolhatnak a progresszív oktatáspolitikához, a keresztények kiszorításához a kulcspozíciókból, valamint a gender- és woke-ideológia hivatalos rangra emeléséhez. Ismerve a magyar szellemi és gazdasági elit fogyatékosságait, hübriszét és anyagelvűségét, azt kell feltételeznünk, hogy a nemzeti oldal visszaerősödése nem innen, hanem a jobboldal népi és szociális szárnyaiból indul majd el.”

Kemény és egyértelmű szavak, mert ezek után aligha láthatjuk másnak a „kegyelmi ügyet”, mint egy a globális térből szervezett és a lokális belső elitek által aktívan és lelkesen támogatott professzionálisan szervezett összeesküvésnek.

Nem elméletnek, gyakorlatnak. De mondhatjuk akár Magyar Majdannak is.

A szerző közgazdász

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekEurópai Bizottság

Jó vonaton ül-e Magyar Péter?

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojeleknyugati együttműködés

A Nyugat totális szabadsága

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekmigráció

A valóság brüsszeli tagadása

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekIllegális migráns

Magyar Péter infernális bűne

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekSvédország

A Liverpoolban gyengélkedő sztár mellett Gyökeres is villant, remek svéd nyitány a vb-n

Magyar Nemzet avatarja

Svédország ötször is betalált, Tunézia csak ráijeszteni tudott Graham Potter csapatára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu