Ha elüt a villamos

Ahhoz tehát, hogy megértsük a vereség valóságos okait, ahhoz, mint már említettem arra volna szükség, hogy pontosan lássuk milyen globális és lokális hatalmi egyezség volt eddig Orbán Viktor rendszere mögött. (Pontosabban berendezkedése mögött, mert az elmúlt 16 év csupán a rendszerváltás rendszerén belüli második berendezkedés volt. Ahhoz pedig egyelőre idő kell, hogy kiderüljön, hogy ami most kezdődik az csak egy harmadik berendezkedése az 1990 óta fennálló rendszernek, vagy, ha már „világrendszerváltás” van, akkor Magyarország számára is egy új rendszer közeleg.)

Az orbáni berendezkedés globális hatalomgazdasági alapját három pillér testesítette meg, mindhárom egyfajta belső lázadás volt a „nem létező” világot irányító erőn belül. Az egyik a politikai reprezentációjával egyre elégedetlenebb, de elégedetlenségét érthető történelmi okok miatt nyíltan bevallani nem képes német globális tőke-struktúra, amelynek Orbán Viktor globális „szóvívője” lett. Hasonlóan ahhoz az amerikai, fehér, konzervatív globális hatalomgazdasági alakulathoz, amely Tucker Carlson interjúival globális szereplővé tette egy jelentéktelen közép-európai kisállam miniszterelnökét. És erre építve küldte ide kampányolni mindkét potenciális utódjelöltjét (külügyminiszterét és alelnökét) Donald Trump amerikai elnök. A legkényesebb a harmadik típusú támasz nevesítése, de talán érhetőbbé válik, ha ennek illusztrálására az izraeli miniszterelnök üzenetére gondolunk, amelyben határozottan kiállt Orbán Viktor mellett. És mindennek mintegy foglalataként Orbán Viktor egyúttal az amerikai, orosz és kínai birodalom globális szóvivőjeként is funkcionált. Ha tehát rá és rendszerére ennek ellenére megsemmisítő lokális csapást mértek, akkor ez azt jelenti, hogy ez a fent említett szereplők elleni globális csapást is jelent.