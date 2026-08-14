A Fradi decemberre halasztotta a Honvéd elleni bajnokiját
Augusztus 20-án, csütörtökön magyar idő szerint 19 órakor lép pályára a törökországi Trabzonban a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga playoff első mérkőzésén. Emiatt az NB I-ben halasztást kért a Fradi. Ez már a második olyan mérkőzése lesz a zöld-fehéreknek, amelyet elhalasztottak.
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