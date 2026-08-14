bokszgyásztragédia

Meghalt a tizenegy éve kómába esett bokszoló, akinek a tragédiája megrendítette a világot

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Harminchárom éves korában meghalt Prichard Colón ökölvívóbajnok, tizenegy évvel azután, hogy sportszerűtlen ütéseket szenvedett el egy mérkőzésen, és 221 napig kómába, majd vegetatív állapotba került. Prichard Colón esete heves indulatokat váltott ki, sokan a boksz reformját sürgették. A korábbi nehézsúlyú világbajnok, Deontay Wilder tavaly könnyekben tört ki, amikor róla beszélt.

Szalay Attila
2026. 08. 14. 15:18
Harminchárom éves korában meghalt Prichard Colón ökölvívóbajnok, akinek a tragédiája a korábbi nehézsúlyú világbajnokot is megrendítette Fotó: PATRICK SMITH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Tüntetők, miután Prichard Colón kómába zuhant
Tüntetők, miután Prichard Colón kómába zuhant Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A korábbi nehézsúlyú világbajnok, Deontay Wilder tavaly könnyekben tört ki, amikor róla beszélt.

– Láttuk, mi történhet. Nézzétek meg Colónt, ahogy megütötték – fogalmazott Wilder. – Ennek az embernek nem voltak gyerekei… Soha nem fogja megtudni, milyen érzés valakinek az édesapjává válni. Márpedig az egyik legcsodálatosabb dolog a világon az, amikor valaki apa lehet. Ő azonban soha nem lehet senkinek az apja. Azért lépett ringbe, hogy támogassa a családját, most viszont a családjának kellett gondoskodnia róla élete végéig.

Terrel Williams nem tartotta magát felelősnek

Terrel Williams pályafutását a tragédia nem zárta le azonnal. A virginiai sporthatóság 2016-os vizsgálata nem talált olyan szabálysértést, amely fegyelmi intézkedést indokolt volna vele szemben, Colón családjának későbbi kártérítési perében pedig Williams nem szerepelt az alperesek között.

Közel két év kihagyás után 2017-ben visszatért a ringbe, majd három győzelem után 2019 szeptemberében pontozással kikapott Thomas Dulorme-tól. Ez volt az utolsó profi mérkőzése: nyilvántartott mérlege 18 győzelem és egy vereség.

Williams később azt mondta, minden nap imádkozik Colónért, ugyanakkor önmagát nem tartotta felelősnek a történtekért.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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