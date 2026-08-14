Meghalt a tizenegy éve kómába esett bokszoló, akinek a tragédiája megrendítette a világot

Tüntetők, miután Prichard Colón kómába zuhant Fotó: PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A korábbi nehézsúlyú világbajnok, Deontay Wilder tavaly könnyekben tört ki, amikor róla beszélt.

– Láttuk, mi történhet. Nézzétek meg Colónt, ahogy megütötték – fogalmazott Wilder. – Ennek az embernek nem voltak gyerekei… Soha nem fogja megtudni, milyen érzés valakinek az édesapjává válni. Márpedig az egyik legcsodálatosabb dolog a világon az, amikor valaki apa lehet. Ő azonban soha nem lehet senkinek az apja. Azért lépett ringbe, hogy támogassa a családját, most viszont a családjának kellett gondoskodnia róla élete végéig.

Terrel Williams nem tartotta magát felelősnek

Terrel Williams pályafutását a tragédia nem zárta le azonnal. A virginiai sporthatóság 2016-os vizsgálata nem talált olyan szabálysértést, amely fegyelmi intézkedést indokolt volna vele szemben, Colón családjának későbbi kártérítési perében pedig Williams nem szerepelt az alperesek között.

Közel két év kihagyás után 2017-ben visszatért a ringbe, majd három győzelem után 2019 szeptemberében pontozással kikapott Thomas Dulorme-tól. Ez volt az utolsó profi mérkőzése: nyilvántartott mérlege 18 győzelem és egy vereség.

Williams később azt mondta, minden nap imádkozik Colónért, ugyanakkor önmagát nem tartotta felelősnek a történtekért.