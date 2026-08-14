Világhírű sztárok és a hazai zenei élet legnagyobb nevei érkeznek Balatonszemesre: minden eddiginél nagyobb lesz a Szemesi Ünnepi Piknik

Augusztus 21-én a Kossuth-díjas Csík Zenekar érkezik a Szemesi Ünnepi Piknikre. A magyar népzene egyik legjelentősebb és legelismertebb együttese immár 38 éve töretlen népszerűségnek örvend. Munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták, köztük Kossuth-díjjal, Prima Primissima díjjal, Magyar Örökség díjjal és Fonogram díjjal. Koncertjeiken a hagyományos magyar népzenét ötvözik a kortárs zenei irányzatokkal, miközben hűek maradnak a népzenei hagyományokhoz. Egyedi előadásaikban a magyar népzene iránti tisztelet és szeretet minden pillanatban érezhető, repertoárjuk pedig minden korosztály számára tartogat emlékezetes zenei élményeket.

Augusztus 22-én a világhírű Boban Marković Orkestar érkezik Balatonszemesre. A balkáni zene első számú sztárcsapata, a gypsy rézfúvós zenei világ megkerülhetetlen együttese évtizedek óta hódítja meg a közönséget szerte a világon. Védjegyévé vált nyers ereje, sodró megszólalása és a rezesek lehengerlő dinamikája ezúttal is hamisítatlan balkáni koncertélményt ígér. Aki szereti a szenvedélyes ritmusokat, a virtuóz trombitaszót és a felszabadult fesztiválhangulatot, annak ez az este Balatonszemesen kihagyhatatlan lesz.

Augusztus 23-án a programsorozat Pély Barna nagykoncertjével zárul, amely a Petőfi Kulturális Program támogatásával valósul meg.

„A Szemesi Ünnepi Piknik három év alatt Balatonszemes egyik legfontosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Büszkék vagyunk arra, hogy idén már nyolc napon át olyan előadókat és produkciókat láthat vendégül településünk, amelyek országos, sőt nemzetközi érdeklődésre is számot tartanak. Nem egyszerűen koncerteket szervezünk, hanem olyan közösségi élményeket szeretnénk teremteni, amelyek miatt érdemes Balatonszemesre látogatni. Meggyőződésünk, hogy a magas színvonalú kulturális programok egyszerre erősítik a helyi közösséget és a turizmust, miközben lehetőséget teremtenek arra is, hogy vendégeink megismerjék településünk vendégszeretetét és a Balaton különleges hangulatát. Bízunk benne, hogy a szemesiek mellett az ország minden részéről érkeznek hozzánk látogatók, és velünk ünnepelnek” - mondta Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere.