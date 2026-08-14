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Világhírű sztárok és a hazai zenei élet legnagyobb nevei érkeznek Balatonszemesre: minden eddiginél nagyobb lesz a Szemesi Ünnepi Piknik

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Augusztus 16. és 23. között nyolc napon át Balatonszemes ad otthont a déli part egyik legjelentősebb nyárzáró kulturális-és zene eseményének. A harmadik alkalommal megrendezett Szemesi Ünnepi Piknik minden eddiginél gazdagabb programmal várja a közönséget: a világhírű Boban Marković Orkestar, a Kossuth-díjas Csík Zenekar, a 30Y, a Budapest Jazz Orchestra Queen-produkciója, valamint számos további nagyszabású koncert és színházi előadás gondoskodik arról, hogy augusztus közepén ismét Szemes legyen a Balaton egyik kulturális központja. A balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház által szervezett és lebonyolított programok többsége ingyenesen látogatható.

Magyar Nemzet
2026. 08. 14. 15:14
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Augusztus 21-én a Kossuth-díjas Csík Zenekar érkezik a Szemesi Ünnepi Piknikre. A magyar népzene egyik legjelentősebb és legelismertebb együttese immár 38 éve töretlen népszerűségnek örvend. Munkásságát számos rangos elismeréssel díjazták, köztük Kossuth-díjjal, Prima Primissima díjjal, Magyar Örökség díjjal és Fonogram díjjal. Koncertjeiken a hagyományos magyar népzenét ötvözik a kortárs zenei irányzatokkal, miközben hűek maradnak a népzenei hagyományokhoz. Egyedi előadásaikban a magyar népzene iránti tisztelet és szeretet minden pillanatban érezhető, repertoárjuk pedig minden korosztály számára tartogat emlékezetes zenei élményeket.

Augusztus 22-én a világhírű Boban Marković Orkestar érkezik Balatonszemesre. A balkáni zene első számú sztárcsapata, a gypsy rézfúvós zenei világ megkerülhetetlen együttese évtizedek óta hódítja meg a közönséget szerte a világon. Védjegyévé vált nyers ereje, sodró megszólalása és a rezesek lehengerlő dinamikája ezúttal is hamisítatlan balkáni koncertélményt ígér. Aki szereti a szenvedélyes ritmusokat, a virtuóz trombitaszót és a felszabadult fesztiválhangulatot, annak ez az este Balatonszemesen kihagyhatatlan lesz.

Augusztus 23-án a programsorozat Pély Barna nagykoncertjével zárul, amely a Petőfi Kulturális Program támogatásával valósul meg.

A Szemesi Ünnepi Piknik három év alatt Balatonszemes egyik legfontosabb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Büszkék vagyunk arra, hogy idén már nyolc napon át olyan előadókat és produkciókat láthat vendégül településünk, amelyek országos, sőt nemzetközi érdeklődésre is számot tartanak. Nem egyszerűen koncerteket szervezünk, hanem olyan közösségi élményeket szeretnénk teremteni, amelyek miatt érdemes Balatonszemesre látogatni. Meggyőződésünk, hogy a magas színvonalú kulturális programok egyszerre erősítik a helyi közösséget és a turizmust, miközben lehetőséget teremtenek arra is, hogy vendégeink megismerjék településünk vendégszeretetét és a Balaton különleges hangulatát. Bízunk benne, hogy a szemesiek mellett az ország minden részéről érkeznek hozzánk látogatók, és velünk ünnepelnek” - mondta Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere.

A legtöbb program ingyenesen látogatható, míg a Csík Zenekar és a Boban Marković Orkestar koncertjeire belépőjegy váltható. A jegyek elővételben augusztus 14-ig vásárolhatók meg a programokat szervező és lebonyolító balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban, a fesztivál ideje alatt pedig augusztus 16. és 22. között, minden este 19 órától a helyszínen is elérhetők. A rendezvénynek a balatonszemesi focipálya ad otthont.

A Szemesi Ünnepi Piknik az elmúlt három évben a Balaton déli partjának egyik legjelentősebb kulturális rendezvényévé vált. A színházi előadásoktól a világzenén és a népzenén át az alternatív rockig ívelő programkínálat, a családbarát környezet és a balatoni hangulat idén is több ezer látogatót vár Balatonszemesre, ahol 2026. augusztus 16. és 23. között nyolc napon át a kultúra, a közösség és a zene kerül a középpontba.

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