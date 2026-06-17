Orbán Viktor marad a nemzetközi pályán

A nemzetközi politika kapcsán kiemelte, hogy Orbán Viktorral a legerősebb támogatójukat veszítették el a Patrióták, és

most Andrej Babisra, a cseh miniszterelnökre hárul a feladat, hogy a politikai álláspontjukat képviselje a nemzetközi politikában, különösen az Európai Tanács ülésein.

– Az Európai Unió különféle pártcsaládjai tartanak találkozókat a nagy csúcsok előtt. Nyilván vannak olyan szerencsésebb frakciók, ahol akár több állam- és kormányfő is összegyűlik, így tudnak egy közös álláspontot előre egyeztetni. Tipikusan ilyenek a szocialisták vagy pedig az Európai Néppárt, amely messze a legtöbb állam- és kormányfővel rendelkezik – tette hozzá. Mint mondta, most kifejezetten fajsúlyos kérdés lesz az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitása.

Erre most minden esély megvan, és úgy tudjuk, hogy a mostani magyar kormányzat nem fog akadályt gördíteni ennek az útjába. Ez nyilvánvalóan egy olyan döntés, ami hosszú évtizedekre meghatározhatja azt, hogy az Európai Unió milyen irányba fog továbbhaladni

– fogalmazott.