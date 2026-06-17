Patrióták EurópáértDornfeld LászlóOrbán Viktor

Orbán Viktor marad a nemzetközi pályán

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Egyértelmű, hogy Orbán Viktor maradt a nemzetközi pályán – fogalmazott lapunknak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét kérdeztük Orbán Viktor brüsszeli, nemzetközi sajtótájékoztatója után.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 06. 17. 19:42
Orbán Viktor Fotó: Fischer Zoltán
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A nemzetközi politika kapcsán kiemelte, hogy Orbán Viktorral a legerősebb támogatójukat veszítették el a Patrióták, és 

most Andrej Babisra, a cseh miniszterelnökre hárul a feladat, hogy a politikai álláspontjukat képviselje a nemzetközi politikában, különösen az Európai Tanács ülésein. 

– Az Európai Unió különféle pártcsaládjai tartanak találkozókat a nagy csúcsok előtt. Nyilván vannak olyan szerencsésebb frakciók, ahol akár több állam- és kormányfő is összegyűlik, így tudnak egy közös álláspontot előre egyeztetni. Tipikusan ilyenek a szocialisták vagy pedig az Európai Néppárt, amely messze a legtöbb állam- és kormányfővel rendelkezik – tette hozzá. Mint mondta, most kifejezetten fajsúlyos kérdés lesz az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitása. 

Erre most minden esély megvan, és úgy tudjuk, hogy a mostani magyar kormányzat nem fog akadályt gördíteni ennek az útjába. Ez nyilvánvalóan egy olyan döntés, ami hosszú évtizedekre meghatározhatja azt, hogy az Európai Unió milyen irányba fog továbbhaladni 

– fogalmazott. 

Dornfeld László beszélt a Patrióták jövőbeli esélyeiről is. 

– Jogos a kérdés, hogy mi lesz a patriótákkal, hiszen mégiscsak Magyarország, a magyar kormány, illetve a Fidesz–KDNP volt az egyik életre hívója, a szellemi atyja és legfőbb motorja a formációnak, hiszen Magyarországon jött létre olyan politikai helyzet, olyan hosszú éveken keresztül alakított közpolitika, aminek az eredménye egy olyan ország lett, amire ezek a különféle patrióta pártok modellként tudtak tekinteni saját maguk számára – fogalmazott. Mint mondta, ez egyértelműen elveszett most a magyar kormányváltással, így ebből kifolyólag érdekes lesz látni, hogy a patriótáknak lesz-e más összetartó ereje.

Mint mondta, a Patrióták egyébként is boszorkányüldözéssel szembesülnek Európában. 

– Gondoljunk itt Marine Le Pen eltiltására, gondoljunk itt arra, hogy a patriótákat súlyos bírságokkal sújtották, hogy elvegyék tőlük a forrásokat, vagy arra, hogy a patrióták nem kapták meg a nekik járó pozíciókat az Európai Parlamentben, legyen szó akár alelnöki pozícióról vagy a bizottsági elnöki pozíciókról – sorolta. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Fischer Zoltán)

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