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Szentmise Bús Balázsért – imádságos megmozdulást tartottak Óbudán a letartóztatott volt polgármester mellett

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Az egykori óbudai polgármester támogatói és a CitizenGO közös civil kiállást szerveztek Bús Balázs mellett, aki az NKA-ügy miatt június vége óta előzetes letartóztatásban van. A szervezők szerint az ítélet nélkül fogva tartottak mellett emelték fel a szavukat.

Gábor Márton
2026. 08. 16. 19:55
Szentmisét tarottak a szegedi Csillagbörtönben ítélet nélkül raboskódó volt polgármesterért Fotó: Mirkó István
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szentmise Bús Balázs politikusért
szentmise Bús Balázs politikusért
szentmise Bús Balázs politikusért
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Borítókép: Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere (Fotó: Teknős Miklós)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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