Elképesztő sérülés a bemelegítéskor, kiborultak a játékosok
Nem történt újabb csoda az Olaszországban zajló férfi röplabda Európa-bajnokságon. Finnország, miután a negyeddöntőben kiütötte a vb-címvédő olaszokat, az olimpiai bajnok franciákat már nem tudta legyőzni. Az Eb döntőben így a francia csapat a lengyelekkel csaphaz össze, Finnország a bronzéremért lép pályára a szlovénok ellen.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en