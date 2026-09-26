Őrült füttykoncert Rómában, az olasz válogatott újabb sallert kapott

A Napoli védője ugyanakkor nem tagadta, hogy Belgium jelenleg komoly egyéni képességekkel rendelkezik. Külön kitért Kevin De Bruyne teljesítményére is. „Fenomenális játékos. Szerencsém van, hogy minden nap látom edzeni. Rendkívüli képességei vannak, ma is nagyszerű mérkőzést játszott.”

Van Bommel elégedett

A belga táborban egészen más volt a hangulat. Mark van Bommel győzelemmel mutatkozott be a belga válogatott szövetségi kapitányaként. „Boldog és száz százalékig elégedett vagyok, ugyanakkor tudom, hogy mindig lehet fejlődni” – mondta a mérkőzés után. A holland szakember szerint különösen az első félidőben működött jól a Belgium által alkalmazott taktika. „Három napig dolgoztunk ezen a játékrendszeren. Nem volt tökéletes a teljesítményünk, de a játékosok hozzáállása és az első félidőben mutatott védekezés kiváló volt. Semmit sem engedtünk az ellenfélnek.”

Boldog belgák Rómában - Fotó: ISABELLA BONOTTO / ANADOLU

Van Bommel azt is elárulta, hogy a második félidőben már nem tudtak ugyanúgy játszani, de a cserék jól sikerültek. Lukebakio gólja pedig lezárta a mérkőzést. A belgák kapitánya külön méltatta Kevin De Bruyne-t, aki ezúttal is fontos szerepet játszott a csapat játékában. „Ő Belgium történetének egyik legjobb játékosa, és még mindig az” – fogalmazott Van Bommel.

A szakember Romelu Lukakuról is beszélt. Szerinte a csatár kiváló játékos, de meg kell találnia a megfelelő formát, ezért jelenleg Charles De Ketelaere élvez elsőbbséget vele szemben.

A labdarúgó Nemzetek Ligája pénteki eredményei:

A-osztály: Olaszország–Belgium 0-2, Törökország–Franciaország 0-1

B-osztály: Magyarország–Ukrajna 0-1, Grúzia–Észak-Írország 0-1, Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 0-0, Svédország–Románia 2-1

C-osztály: Örményország–Lettország 2-0, Montenegró–Ciprus 2-1