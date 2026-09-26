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Pánik a franciáknál: Mbappé gólt lőtt, majd megsérült

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Kylian Mbappé góljával nyert 1-0-ra Franciaország Törökországban a Nemzetek Ligája A-osztályának első fordulójában, ám a francia válogatott örömét alaposan beárnyékolta a csapatkapitány sérülése. A Real Madrid támadója néhány perccel a győztes gól után a bal térdéhez kapott, majd hiába próbált visszatérni, végül le kellett cserélni. A francia szövetség közlése szerint térdsérülést szenvedett, ezért elhagyja a válogatott keretet. Kylian Mbappé sérülése teljesen zárójelbe tette az új szövetségi kapitány, Zinedine Zidane bemutatkozását.

Lantos Gábor
2026. 09. 26. 8:50
Kylian Mbappé súlyos sérülése a törökök elleni meccsen Fotó: OZAN KOSE Forrás: AFP
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A törökök számára szomorú este volt a pénteki, hiszen Vincenzo Montella csapata több alkalommal is veszélyeztette Mike Maignan kapuját, de nem tudott egyenlíteni. Uğurcan Çakır a 87. percben piros lapot kapott, miután a tizenhatoson kívül kézzel ért a labdához.

Montella ennek ellenére nem a csalódottságot hangsúlyozta. A török kapitány szerint csapata a mentális és fizikai teljesítmény szempontjából az egyik legjobb mérkőzését játszotta, és úgy érezte, hogy többet érdemelt volna a vereségnél. „Bármennyire is szomorú ez az eredmény, azt kell mondanom, hogy ez volt az egyik legjobb mérkőzésünk mentális és fizikai szempontból. Ki-ki meccs volt, akadt néhány helyzetünk, amelyeket ki kellett volna kihasználnunk” – értékelt Montella. Azt is hozzátette: a mérkőzés megmutatta, hogy Törökország mindenkivel képes felvenni a versenyt.

A labdarúgó Nemzetek Ligája pénteki eredményei:

A-osztály: Olaszország–Belgium 0-2, Törökország–Franciaország 0-1

B-osztály: Magyarország–Ukrajna 0-1, Grúzia–Észak-Írország 0-1, Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 0-0, Svédország–Románia 2-1

C-osztály: Örményország–Lettország 2-0, Montenegró–Ciprus 2-1

 

Kylian MbappéFranciaországZinédine ZidaneSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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