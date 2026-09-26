„Pepe fény volt a sötétben” – Scherer Péter emlékére is játsszák Az ötödik lépést a Centrálban

Amikor megáll az idő

Végül Szinetár Dóra önálló estje, A Világtörténelem legjobb színdarabja Ujj Mészáros Károly rendezésében október 30-án debütál. A londoni Preston Roadon hajnali 4:40-kor megáll az idő. Tom, a fiatal író, a vele szemközti házba költözött tanárnő és a szomszéd házaspár kivételével mindenki számára megfagy a létezés. Miközben nevetve kísérjük a megállt időben botladozó szereplőink sorsát, felmerülhet, hogy mivégre élünk? Mélyen emberi, érzékeny történetet, rengeteg humorral, melyben komoly szerepet kap 1977-ben fellőtt Voyager űrszonda is.