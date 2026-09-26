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„Pepe fény volt a sötétben” – Scherer Péter emlékére is játsszák Az ötödik lépést a Centrálban

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Októberben három új előadás érkezik a Centrál Színház kisszínpadára. Az ötödik lépés a függőség nehéz témáját dolgozza fel éles humorral, a próbákat pedig még Scherer Péterrel kezdték, az ő emlékére is játsszák. A Ragyogj, Shirley Shirley MacLaine életének egy fordulópontját idézi meg, A Világtörténelem legjobb színdarabja pedig egy különös időcsavarral és a Voyager űrszondával teszi fel a kérdést: mi történik, amikor megáll az idő?

Ménes Márta
2026. 09. 26. 8:00
Vecsei H. Miklós és Marton Róbert Fotó: Horváth Judit
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Schell Judit (Fotó: Centrál Színház)

Amikor megáll az idő

Végül Szinetár Dóra önálló estje, A Világtörténelem legjobb színdarabja Ujj Mészáros Károly rendezésében október 30-án debütál. A londoni Preston Roadon hajnali 4:40-kor megáll az idő. Tom, a fiatal író, a vele szemközti házba költözött tanárnő és a szomszéd házaspár kivételével mindenki számára megfagy a létezés. Miközben nevetve kísérjük a megállt időben botladozó szereplőink sorsát, felmerülhet, hogy mivégre élünk? Mélyen emberi, érzékeny történetet, rengeteg humorral, melyben komoly szerepet kap 1977-ben fellőtt Voyager űrszonda is.

 

Centrál SzínházScherer PéterSchell JuditSzóljon hozzá!

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Gajdics Ottó
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Kezeletlen válság

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Pártunk és kormányunk, amit ma Magyar Péternek hívnak, egyáltalán nem érti és nem érzi a probléma súlyosságát. Kizárólag Facebook-bejegyzéseinek kommentelőire figyel, nekik akar megfelelni minden téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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