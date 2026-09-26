Kilencven éve jelent meg Bánhidi Antal könyve a legendás magyar repülőgép, a Gerle 13 vakmerő útjáról

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára – a híres sorozat



A Gerle 13 útja nem véletlenül került a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatába, ráadásul két kiadásban. A sorozat a 20. század első évtizedeitől kezdve a magyar utazási, földrajzi és felfedezőirodalom egyik fontos fóruma volt.

A Franklin gondozásában megjelent kötetek között olyan szerzők művei kaptak helyet, mint Sven Hedin, Stein Aurél, Cholnoky Jenő, Baktay Ervin, Italo Balbo, Ferdynand Antoni Ossendowski vagy Keöpe Viktor.

A sorozat kötetei egyszerre szolgálták a tudományos ismeretterjesztést és az utazási irodalom iránti közönségigényt.

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat 1902 és 1943 között jelent meg és ma már antikvár ritkaságnak számít. A sorozatból egyes címek viszonylag gyakran felbukkannak, mások viszont jóval nehezebben megszerezhetők. A specializált gyűjtők számára külön értéket jelent az eredeti, dúsan aranyozott vászonkötés, a hiánytalan képanyag és a térképek megléte, illetve természetesen az első kiadás. Arról nem is beszélve, hogy e könyvek egyes kiadásai védőborítóval is el voltak látva, amelyekből ma már alig akad ép példány.