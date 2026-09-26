Kilencven éve jelent meg Bánhidi Antal könyve a legendás magyar repülőgép, a Gerle 13 vakmerő útjáról

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Kilenc évtizeddel ezelőtt, 1936-ban jelent meg Bánhidi Antal A Gerle 13 útja című útinaplója, amelyben a magyar repülés egyik legnagyobb vállalkozásának történetét örökítette meg. A Széchenyi-díjas gépészmérnök, repülőgép-tervező és pilóta kötete a korszak technikai teljesítményeinek, felfedezőkedvének és a trianoni ország határai közé szorított magyar repülés kitörési kísérleteinek lenyomata. A Franklin kiadásában, a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatában napvilágot látott könyv ma már maga is a magyar repüléstörténet ritka dokumentuma.

Balázs D. Attila
2026. 09. 26. 5:10
Bánhidi Antal Gerle 13 repülőgépével
Bánhidi Antal Gerle 13 repülőgépével Forrás: Fortepan / Wikipédia
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Bisits és Bánhidi a Mátyásföldi repülőtéren Forrás: A Gerle 31 útja


Bánhidi 1940 és 1942 között a Magyar Légiforgalmi Rt. (MALÉRT) forgalmi osztályát vezette, majd a háborúban szállítórepülő-egységnél szolgált. A háború után a légiközlekedés újjászervezésében is részt vett. 1945 és 1950 között a Közlekedési Minisztérium Légügyi Főosztályán dolgozott műszaki főtanácsosként és repülőgép-tervezőként. Életművét 1992-ben Széchenyi-díjjal ismerték el.

 

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára – a híres sorozat


A Gerle 13 útja nem véletlenül került a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozatába, ráadásul két kiadásban. A sorozat a 20. század első évtizedeitől kezdve a magyar utazási, földrajzi és felfedezőirodalom egyik fontos fóruma volt. 

A Franklin gondozásában megjelent kötetek között olyan szerzők művei kaptak helyet, mint Sven Hedin, Stein Aurél, Cholnoky Jenő, Baktay Ervin, Italo Balbo, Ferdynand Antoni Ossendowski vagy Keöpe Viktor. 

A sorozat kötetei egyszerre szolgálták a tudományos ismeretterjesztést és az utazási irodalom iránti közönségigényt.

A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára sorozat 1902 és 1943 között jelent meg és ma már antikvár ritkaságnak számít. A sorozatból egyes címek viszonylag gyakran felbukkannak, mások viszont jóval nehezebben megszerezhetők. A specializált gyűjtők számára külön értéket jelent az eredeti, dúsan aranyozott vászonkötés, a hiánytalan képanyag és a térképek megléte, illetve természetesen az első kiadás. Arról nem is beszélve, hogy e könyvek egyes kiadásai védőborítóval is el voltak látva, amelyekből ma már alig akad ép példány.

 

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