Ezek a legjobb könyvek Erdély visszacsatolásáról

Zalai honvédek Erdélyben

Dr. Szabó Péter Molnár Andrással karöltve egy másik, specializált könyvet is megjelentetett a Magyar Nemzeti Levéltár kiadásában. Ez volt a 2015-ben megjelent Zalai honvédek Erdélyben – Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940.

Bevonulás Háromszékre 1940

A Tortoma 2015-ben is letett az asztalra egy érdekes művet a témában. Ez lett József Álmos Bevonulás Háromszékre, 1940 című érdekes, és bőven illusztrált kötete, amelyhez Babucs Zoltán írt előszót, az a hadtörténész, aki később nem csak az erdélyi, de a délvidéki és a felvidéki, illetve a kárpátaljai bevonulásról is megjelentetett albumokat. Egyik első ilyen erdélyi kötete a „Büszke magyarságotokból hitet merítünk” – Magyar világ Kézdivásárhelyen és Kézdiszéken (1940-1944), ami 2014-ben magánkiadásban jelent meg, melyet a Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése, 1940 követett 2017-ben, a már korábban említett Tortománál.