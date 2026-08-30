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Ezek a legjobb könyvek Erdély visszacsatolásáról

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Napra pontosan 86 esztendeje hirdették ki a második bécsi döntést 1940. augusztus 30-án, amelynek következtében a keleti országrész észak-erdélyi fele visszatérhetett a haza kebelébe. Az ekkor beköszöntött kis magyar világról – amelyről 1945 után már nem volt tanácsos még beszélni sem – több hiánypótló könyv született a rendszerváltoztatás után, ezek közül mutatunk be egy csokrot, amelyeket bátran kereshetnek az antikváriumokban.

Balázs D. Attila
2026. 08. 30. 5:40
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Zalai honvédek Erdélyben

Dr. Szabó Péter Molnár Andrással karöltve egy másik, specializált könyvet is megjelentetett a Magyar Nemzeti Levéltár kiadásában. Ez volt a 2015-ben megjelent Zalai honvédek Erdélyben – Dokumentumok a magyar királyi 9. honvéd önálló gyalogdandár mozgósításáról és észak-erdélyi bevonulásáról, 1940.

Bevonulás Háromszékre 1940

A Tortoma 2015-ben is letett az asztalra egy érdekes művet a témában. Ez lett József Álmos Bevonulás Háromszékre, 1940 című érdekes, és bőven illusztrált kötete, amelyhez Babucs Zoltán írt előszót, az a hadtörténész, aki később nem csak az erdélyi, de a délvidéki és a felvidéki, illetve a kárpátaljai bevonulásról is megjelentetett albumokat. Egyik első ilyen erdélyi kötete a „Büszke magyarságotokból hitet merítünk” – Magyar világ Kézdivásárhelyen és Kézdiszéken (1940-1944), ami 2014-ben magánkiadásban jelent meg, melyet a Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése, 1940 követett 2017-ben, a már korábban említett Tortománál.

Fotó: tortoma

Babucs egyik legnagyobb visszhangot kiváltott alkotása a Hazatért Nagyvárad! – (1940. szeptember 6.) lett, ami 2020-ban, a második bécsi döntés 80. évfordulóján jelent meg a Heraldika Kiadónál. A hadtörténész műve egyszerűen páratlan fotóanyaggal bír a témában, ami valósággal szívet s lelket melengető (a kötethez jelen sorok írója is hozzájárult néhány korabeli képeslappal). 

A könyv ugyanakkor nemcsak a Partium 1940-ben visszatért „fővárosáról”, hanem az akkoriban feltört magyar energiákról is szól, amikor az egyik legrégebbi magyar város Oradeából egyszeriben visszaváltozott Nagyváraddá.

Babucs Zoltán: Hazatért Nagyvárad! (1940. szeptmber 6.). Heraldika, 2020.

Nagyváradnál maradva, három könyvritkaságot még ki kell emelni a témában. Az egyik Jósa Piroska nagyváradi orvos és helytörténész Virágszőnyeg a váradi utcaköveken című 2007-ben, az Erdély Magyar Ifjak által kiadott műve, amely a szemtanú hitelességével mutatja be Szent László városának 1940. szeptermber 6-i visszatértét és annak következményeit. Hasonló kaliberű kötet Árvay Árpád Fény gyúlt a toronyban című kötete, amelyet 2011-ben Váradon újrakiadtak, valamint a Galántai Tibor által jegyzett Megadatott a holnap – Küzdelem szülővárosomért. Ez utóbbi 2008-ban, Szegeden jelent meg a Bába kiadónál.

Ritkaságok Nagyvárad visszatértéről. Románra fordításukra nagy igény lenne.

A korszak miliőjét Prantner Zoltán Erdély – Bevonulás 1940 című kötete is hűen szemlélteti. A Szalay Könyveknél megjelent nagy formátumú album is valóságos időutazást nyújt a megható képanyag és a tömérdek dokumentum, s visszaemlékezés révén. 

 

Az egyik legfrissebb mű, amely a katartikus erdélyi bevonulás témájában megjelent, lapunk külsős publicistájához, Bánó Attilához köthető.  Az impozáns kötet, amely Észak-Erdély hazatért 1940 címmel jelent meg tavaly az Erdélyi Szalonnál „nemcsak Észak-Erdély visszatérésének felemelő, ma is megható pillanatait idézi fel, hanem részletes történelmi kontextusba helyezi a katartikus esemény előzményeit és utórezgéseit is.”

Bánó Attila: Észak-Erdély hazatért, 1940

 

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