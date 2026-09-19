A szakszervezeti vezető cáfolta lapunknak Magyar Péter provokátorokról szóló megjegyzését

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Nem provokátorok, hanem a béremelés elmaradása miatt elégedetlen szociális dolgozók fütyülhették ki Magyar Pétert a pénteki demonstráción – erről beszélt lapunknak Köves Ferenc. A SZÁD elnöke szerint a Tisza azonnali, 25 százalékos emelésről szóló választási ígérete mára erodálódott, miközben a kormány továbbra sem hozott konkrét döntést a bérrendezésről.

Kárpáti András
2026. 09. 19. 13:46
Forrás: Facebook
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Köves Ferenc végül azt is hangsúlyozta, hogy nem a Tiszán akarja „leverni a port” a szociális ágazat problémáiért. – Az elmúlt évtizedek kormányzatai mind számonkérhetők amiatt, hogy a szociális ágazat ilyen nehéz helyzetbe került és ez különösen igaz a Fideszre, amely az elmúlt 30 évből 20-at volt kormányon – mutatott rá a SZÁD elnöke.

Kitolódó béremelés 

Mint megírtuk, a SZÁD péntek délután a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épülete előtt demonstrált, azonnali 25 százalékos béremelést, jobb munkakörülményeket és az adminisztratív terhek csökkentését követelve. Magyar Péter személyesen ment ki a tüntetőkhöz, átvette Köves Ferenctől a szakszervezet bértáblajavaslatát és követeléseit, majd tárgyalásra hívta a szervezőket.

A demonstráció ugyanakkor konkrét kormányzati döntés nélkül ért véget. Magyar türelmet kért az ágazat dolgozóitól, és közölte: a kabinetnek még döntenie kell arról, hogy idén egyszeri juttatást és jövőre béremelést, vagy kétlépcsős bérrendezést hajt végre. A kormányfő október közepére ígért tisztább képet, a szakszervezet pedig jelezte, hogy már a következő héten kész hivatalos tárgyalásokat folytatni a kormánnyal.

kormányszádköves ferencMagyar Péter

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