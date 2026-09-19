Schmidt Mária odaszúrt Tarr Zoltánnak – kiderült mi lehet az oka az ingyenes Terror Háza látogatásnak
Schmidt Mária újabb nyilvános kérdést intézett Tarr Zoltánhoz a Terror Háza Múzeum újranyitásával kapcsolatban. A leváltott főigazgató azt firtatja, hogy az első hétre meghirdetett ingyenes látogatás valóban a kormány gesztusa-e, vagy azért lesz díjmentes a belépés, mert az új fenntartó egyelőre nem tudja üzembe helyezni a múzeum pénztárgépeit. Eközben a múzeum bezárása és Schmidt Mária leváltása miatt vasárnapra tüntetést is szerveztek a Terror Háza elé.
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