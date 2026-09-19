Marozsán és Piros is nyert, nagy visszatérőt és búcsúzót ünnepelnek a Davis-kupában
Marozsán Fábián és Piros Zsombor is két játszmában nyert, a magyar férfi teniszválogatott így 2-0-ra vezet a Luxemburg elleni idegenbeli Davis-kupa-párharc első játéknapja után. Miközben a magyar válogatott nagy lépést tett a jövő évi világcsoport-tagság felé, úgy tűnik, Stan Wawrinka a búcsúján nem tudja oda eljuttatni Svájcot. Holger Rune majdnem egy év után visszatért a pályára, Ben Shelton a US Open-döntő után újra kikapott.
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