Dárdai Pál nagyon vidáman vette tudomásul, hogy az Újpest nem áll az élre
A listavezető Puskás Akadémia 3-1-re nyert az utolsó helyezett Kispest-Honvéd ellen a labdarúgó NB I 8. fordulójának nyitómeccsén. Dárdai Pál a lelátón elégedetten nyugtázta fia, a gólpasszig és gólig jutó Dárdai Palkó teljesítményét, még ha a Puskás Akadémia győzelme azt is jelentette, hogy a forduló végén is biztosan az élen áll majd a felcsúti csapat, többek között az idősebb Dárdai jelenlegi klubja, Újpest előtt
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