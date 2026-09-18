Nincs megállás a Liverpoolnál: profi szerződés a magyar szupertehetségnek

Miközben a Liverpool most is ad két futballistát (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) a magyar válogatott keretébe, amelyből az Ausztriában kölcsönben játszó Pécsi Ármin is a Vörösök játékosa, immár további két fiatal magyar játékost is profi szerződés köti a klubhoz.

Farkas Patrik tavaly a magyar, Farkas Erik viszont az angol utánpótlás-válogatottban szerepelt, a következő években kulcskérdés lehet majd, hogy felnőtt szinten hogyan döntenek.