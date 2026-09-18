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Nincs megállás a Liverpoolnál: profi szerződés a magyar szupertehetségnek

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Farkas Patrik után Farkas Erik. A Liverpool egy héten belül két magyar fiatal futballistával is profi szerződést kötött. A tizenhét éves Farkas Erik már az ifi BL-ben is lehetőséget kapott a Liverpool mezében, bátyjával ellentétben utánpótlásszinten angol, s nem magyar válogatott.

Koczó Dávid
2026. 09. 18. 16:01
Farkas Erik már tizenhét évesen profi szerződést írt alá, a Liverpool óriási tehetségnek tartja a fiatal magyar futballistát Fotó: Liverpool FC/Nick Taylor
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Miközben a Liverpool most is ad két futballistát (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos) a magyar válogatott keretébe, amelyből az Ausztriában kölcsönben játszó Pécsi Ármin is a Vörösök játékosa, immár további két fiatal magyar játékost is profi szerződés köti a klubhoz.

Farkas Patrik tavaly a magyar, Farkas Erik viszont az angol utánpótlás-válogatottban szerepelt, a következő években kulcskérdés lehet majd, hogy felnőtt szinten hogyan döntenek.

 

Liverpool FCmagyar labdarúgó válogatottFarkas Erik

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