Kubatov Gábor és Deutsch Tamás is kemény üzenetet küldött Magyar Péternek
Nem hagyta szó nélkül Kubatov Gábor és Deutsch Tamás sem Magyar Péter bejelentését, amellyel a miniszterelnök több fideszes politikust is kiszorítana a nagyobb sportszervezetek vezetéséből. A Ferencváros és az MTK elnöke is jelezte: nem készül meghátrálni a tervezett összeférhetetlenségi szabályok miatt. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált a kormányfő terveire, hogy Magyar Péter „összevissza beszél, egyik nap ezt mondja, másik nap azt”.
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