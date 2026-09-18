Ed Sheeran is az eltörléskultúra áldozata lehet
Korunk egyik legsikeresebb popsztárja, Ed Sheeran politikai vihar közepébe került azzal, hogy palesztinpárti szólamokat a színpadról hirdető állandó zenésztársát hátrahagyta amerikai koncertturnéján. A jófiús imázsú angol fiatalember ellen fordult a bizonyos politikai ügyekkel nagyon foglalkozó rajongótömeg.
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