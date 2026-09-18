Itt tart most a 11 éves Martin ügye, akivel Magyar Péterék interjút készítettek
A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz került az a feljelentés, amit a 11 éves Martin nevű kisfiú ügyében tett több fideszes politikus – tudta meg a Magyar Nemzet. A képviselők állítása szerint Bódis Kriszta és Magyar Péter a gyámhatóság engedélye nélkül készítettek interjút a kiszolgáltatott gyermekkel.
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